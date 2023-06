Erste Mauthardware, die EU-Taxonomie entspricht

Köln (ots) - - Technologie kann Abhilfe schaffen Wer in Köln, Berlin oder Hamburg mit dem Auto unterwegs ist, der kennt das Problem urbaner Räume weltweit: Stau. Durchschnittlich stecken Autofahrer:innen in diesen Städten 186 Stunden pro Jahr im Verkehr fest, und viele andere deutsche Städte sind in einer ähnlichen Situation. „Jedes Auto steht in Köln jährlich 164 Stunden im Stau. Das ist fast eine Woche ...

mehr