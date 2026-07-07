SAT.1

Die Mörderjagd geht weiter. SAT.1 zeigt die zweite Staffel der US-Crime-Serie "Hunting Party" ab Dienstag, 21. Juli 2026

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

7. Juli 2026. Hochspannung in Serie: SAT.1 zeigt ab Dienstag, 21. Juli 2026, 20:15 Uhr, die zweite Staffel der Crime-Serie "Hunting Party - Die Mörderjagd" in Doppelfolgen. In den neuen Folgen der spannenden US-Serie begibt sich Ex-FBI-Profilerin Rebecca "Bex" Henderson (Melissa Roxburgh) erneut auf Mörderjagd. Wird sie die geflohenen Serienmörder finden, bevor sie erneut morden? Und kommt sie der Verschwörung rund um den Ausbruch der gefährlichsten Serienmörder auf den Grund ...

Start der zweiten Staffel "Hunting Party - Die Mörderjagd" ab Dienstag, 21. Juli 2026, um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere in SAT.1. und kostenlos auf Joyn.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell