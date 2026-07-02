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Bundesliga-Start: SAT.1 zeigt Bayern München - VfB Stuttgart und VfL Bochum - Hertha BSC live

Unterföhring (ots)

Zwei Auftakt-Kracher live im Free-TV. SAT.1 startet mit zwei Top-Spielen in die Bundesliga-Saison 2026/2027. In der 2. Bundesliga kommt es am 7. August zum Duell der beiden Traditionsvereine VfL Bochum und Hertha BSC. Der deutsche Meister FC Bayern München startet am 28. August im Süd-Derby gegen den VfB Stuttgart in die neue Spielzeit. Ebenfalls live in SAT.1 und auf Joyn: Der Franz Beckenbauer Supercup am 22. August zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Start in die Fußball-Saison 2026/2027 live in SAT.1 und auf Joyn 7. August: Eröffnungsspiel 2. Bundesliga VfL Bochum - Hertha BSC 22. August: Franz Beckenbauer Supercup Borussia Dortmund - FC Bayern München 28. August: Eröffnungsspiel Bundesliga FC Bayern München - VfB Stuttgart

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