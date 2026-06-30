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Strahlender Marktführer am Morgen: Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" krönt das erste Halbjahr mit Bestwerten im Juni

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Unterföhring (ots)

Der perfekte Start in den Tag! Mit konstant hohen Marktanteilen und neuen Spitzenwerten begeistert das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" auch 2026 täglich Millionen Zuschauer und bestätigt damit seine klare Marktführerschaft am Morgen.

Mit einem hervorragenden Monatsdurchschnitt von 14,1 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe (14-59 Jahre) behauptet das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Juni seine starke Position am frühen Morgen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legt das Magazin um satte 2,1 Prozentpunkte zu (Juni 2025: 12,0 Prozent).

Auch bei den jüngeren Zuschauern überzeugt das #FFS: In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreicht das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Juni 2026 durchschnittlich 18,7 Prozent Marktanteil, erzielt Spitzenwerte von bis zu 27,4 Prozent (24. Juni 2026) und damit in dieser Zielgruppe den stärksten Marktanteil seit 1999!

Der starke Juni bestätigt den positiven Trend des "SAT.1-Frühstücksfernsehens" seit Jahresbeginn: Nach einem erfolgreichen Jahresstart steigert sich das Magazin in der SAT.1-Senderzielgruppe von 12,4 Prozent Marktanteil im Januar über 13,4 Prozent im April auf den bisherigen Jahresbestwert von 14,2 Prozent im Mai.

Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" - immer montags bis freitags ab 5:30 Uhr und samstags und sonntags ab 9:00 Uhr live in SAT.1 und kostenlos streamen auf Joyn

Basis: Marktstandard Bewegtbild Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 30.06.2026 (vorläufig und endgültig gewichtet) Alle Werte bis einschließlich 29. Juni 2026.

Pressekontakt: Lisa Wittke phone: +49 (0) 89 95 07 -1129 email: lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Clarissa Schreiner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191 email: Clarissa.Schreiner@seven.one SAT.1 Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

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