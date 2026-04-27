RABOT Energy DE GmbH

Sprit auf Rekordhoch, Strom stabil: Wer ein Elektroauto hat, spart im ersten Quartal 2026 bis zu 59 Prozent

Berlin (ots)

Laut einer aktuellen Rabot Energy-Analyse: E-Auto mit dynamischem Stromtarif im Q1 2026 59 % günstiger als Benziner - im März sogar 65 %

Kraftstoffpreise auf Rekordniveau: Diesel 2,164 EUR/L (Allzeithoch), Super E10 2,022 EUR/L (drittteuerster Monat aller Zeiten)

Smart Charging: vollautomatisches Laden zu Börsen-Tiefstpreisen - nur 16 Minuten pro Nacht

Diesel so teuer wie nie, Benzin auf dem drittteuersten Stand aller Zeiten - und trotzdem zahlen E-Auto-Fahrer mit intelligentem Laden nur 4,27 EUR pro 100 Kilometer im März. Eine Auswertung von Rabot Energy auf Basis realer Kundendaten aus dem ersten Quartal 2026 zeigt: Wer elektrisch fährt, hat seinen Mobilitätspreis vom Ölmarkt abgekoppelt.

Fast drei Mal günstiger - pro 100 km

Im März 2026, dem Monat mit den bisher höchsten Kraftstoffpreisen, zahlten Benzinfahrer 12,13 EUR pro 100 km, Dieselfahrer 10,82 EUR. E-Auto-Fahrer mit automatischem Nachtladen zum günstigsten Börsenstrompreis kamen auf 4,27 EUR. Über das gesamte erste Quartal betrachtet lag der Durchschnitt bei 11,04 EUR/100 km beim Benziner, 9,30 EUR beim Diesel - und 4,50 EUR beim E-Auto. Das entspricht einer Ersparnis von bis zu 59 Prozent gegenüber dem Benziner bzw. 52 Prozent gegenüber dem Diesel.

Der entscheidende Unterschied: Benzin- und Dieselpreise reagieren unmittelbar auf geopolitische Ereignisse und globale Lieferkettenstörungen. Börsenstrompreise nachts folgen einer anderen Logik. Sie blieben im ersten Quartal stabil niedrig, während die Spritpreise durch die Iran-Krise auf Rekordhöhen stiegen. Voraussetzung für das automatische Nachtladen, mit dynamischem Tarif sind ein Smart Meter und eine Wallbox, beides für Neukunden mit Elektroauto heute standardmäßig verfügbar.

Ein Beispiel aus dem März 2026 unterstreicht dies: Ein Volkswagen ID.5 konnte mit Smart Charging zu einem Arbeitspreis von 12,72 Cent pro kWh geladen werden. Was bei einem Verbrauch von 20 kWh pro 100 km Ladekosten von lediglich 2,54 EUR pro 100 km entspricht.

Iran-Krise trifft Zapfsäule, nicht Steckdose

März 2026 markierte historische Kraftstoffwerte: Super E10 erreichte 2,022 EUR/L, Diesel 2,164 EUR/L - ein Allzeithoch (Quelle: ADAC). Für E-Auto-Fahrer mit automatischem Nachtladen blieben die Kosten nahezu konstant bei 4,27 EUR pro 100 km.

"Börsenstrompreise und Ölpreise folgen grundsätzlich ähnlichen Dynamiken, so machen teurere globale Gaspreise auch den Strom im Durchschnitt teurer. Auf einem stündlichen Niveau sieht es aber anders aus. Grade nachts und mittags bleiben die Strompreise sehr günstig, insbesondere im Sommerhalbjahr. Dadurch steigen die relativen Ersparnisse für Kunden mit E-Autos", erklärt Jan Rabe, CEO von Rabot Energy.

Strom aus erneuerbaren Quellen wird lokal erzeugt und bleibt damit strukturell unabhängig von den Verwerfungen globaler Ölmärkte.

Quellen: Kraftstoffpreise: ADAC-Monatsmittelwerte Q1 2026 (amtlich) · SMARD-CSV (ENTSO-E · EPEX Spot DE/LU) · ADAC Q1 2026 · BDEW 2026 · BNetzA · VW AG (WLTP).

Über Rabot Energy

Rabot Energy ist eine Marke der RABOT Energy DE GmbH und treibt seit 2021 als digitaler Energieversorger die Energiewende in Deutschland voran. Mit 100 % Ökostrom und KI-basierter Optimierung hilft Rabot Energy Haushalten und Unternehmen, ihre Stromkosten deutlich zu senken. Über 150.000 Kunden vertrauen bereits auf die smarte Energieplattform. Mehr Informationen unter www.rabot.energy

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