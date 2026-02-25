SAT.1

"Da knallt's, da ballert's." "Promi Taste"-Juror Tim Raue ist verliebt in den ersten Löffel von Reality-Star Melody Haase

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

Reality-Star Melody Haase ("Promis unter Palmen", "Forsthaus Rampensau Germany") ist selten sprachlos. Als allerdings Tim Raue in der Blind-Verkostung bei "Promi Taste" über ihren ersten Löffel ins Schwärmen gerät, fehlen der 31-Jährigen die Worte. "Das ist ein unfassbar geiles Spiel der Texturen, da knallt's, da ballert's. Sehr, sehr schön. Ich wittere Ambitionen!", philosophiert der 2-Sterne-Koch. Und auch Alexander Herrmann, Frank Rosin und Alex Kumptner loben ihr "Thunfisch-Lachs-Mosaik mit Gurke, Ingwer, Reisnudel" in den höchsten Tönen. Wer holt Melody in sein Team in der ersten Staffel von "Promi Taste", ab Mittwoch, 8. April 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn?

Die weiteren elf Promis stehen ganz offensichtlich mindestens genauso oft am Herd wie Melody: Ein "großes Kompliment" für die ersten Löffel gibt's von Alexander Herrmann. "Da ziehe ich meinen Hut. Das haben Profiköche hier schon schlechter gemacht", ist Alex Kumptner beeindruckt. Frank Rosin findet den Auftakt einfach: "Stark!"

Zwölf Prominente wagen sich bei "Promi Taste" an die Löffel:

Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann, Erfolgstrainerin Martina Voss-Tecklenburg, Reality-Star und Sängerin Melody Haase, Schauspielerin Jenny Elvers, Profitänzerin Kathrin Menzinger, Sport-Kommentator Elmar Paulke, Schauspieler Andreas Hoppe ("Tatort"), "Tagesschau"-Legende Jan Hofer, Comedian Simon Pearce, Video-Creator Paul Cooks, Moderator und Sänger Ben Blümel und Schauspieler und Moderator Jochen Schropp.

Wer überzeugt die feinen Gaumen der Coaches und der hochkarätigen Gastjuroren mit Süße, Säure, Crunch, Schmelz und einfach dem besten Geschmack und gewinnt den Pokal und 10.000 Euro für den guten Zweck?

"Promi Taste", Staffel 1, sieben Folgen, ab Mittwoch, 8. April 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Moderiert wird die Show von Angelina Kirsch. Redseven Entertainment produziert.

Auf Nachfrage senden wir Ihnen gern ausführliche Interviews mit den Promis.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell