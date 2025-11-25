PRESSEPORTAL Presseportal Logo

SAT.1

Erfolgreiches Comeback in SAT.1! "Der letzte Bulle" rockt die Prime Time am Montag

Unterföhring (ots)

Was für ein Comeback! "Der letzte Bulle" startet am Montag stark in SAT.1. Mit 12,0 und 10,3 Prozent Marktanteil punktet die Rückkehr von Mick Brisgau - gespielt von Henning Baum - von einer einsamen Insel in sein Essener Kult-Revier bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Annette Friers neue Comedy-Serie "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" begeistert gleichermaßen das SAT.1-Publikum und holt mit den ersten beiden Folgen gute 8,0 und 7,4 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 J.).

"Der letzte Bulle" - montags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn. Und direkt im Anschluss "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage"

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 25.11.2025 (vorläufig gewichtet)

Pressekontakt:

Carina Castrovillari
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1108
email: carina.castrovillari@seven.one

Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191
email: clarissa.schreiner@seven.one

SAT.1
Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell

