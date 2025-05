Bitpanda Technology Solutions

Bitpanda Technology Solutions und Aircash kooperieren

Digitale Assets für Osteuropa

Neue Investitionsmöglichkeiten: Aircash-Nutzer werden bald direkt über ihre vertraute mobile App auf den Handel mit Kryptowährungen, Teilaktien und ETFs zugreifen können.

Sichere Integration: Bitpanda Technology Solutions stellt die End-to-End-Infrastruktur für ein reguliertes und sicheres Investieren bereit.

Regionale Expansion: Diese Partnerschaft stärkt die Präsenz von BTS in Osteuropa und ebnet den Weg für weiteres Wachstum auf dem Balkan und darüber hinaus.

Bitpanda Technology Solutions (BTS), der weltweit führende Anbieter von "Investing-as-a-Service"-Infrastrukturen, kooperiert mit Aircash, Kroatiens erstem regulierten E-Geld-Institut und einem führenden Fintech, zusammen. Ziel der Partnerschaft ist die Einführung einer digitalen Plattform, die Aircash-Nutzern den direkten Handel mit Kryptowährungen, Teilaktien und ETFs über die bestehende App ermöglicht.

Als stark regulierter Branchenführer verfügt Bitpanda über eine weltweite Präsenz im B2B-Geschäft und genießt bereits das Vertrauen einiger der weltweit führenden Finanzinstitute, Banken, Neobanken und Fintechs. Die Technologielösungen von BTS helfen Finanzinstituten dabei, ihr Angebot zu erweitern, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Compliance einzugehen.

Nadeem Ladki, Global Head Bitpanda Technology Solutions, kommentiert: "Aircash hat eine beeindruckende Plattform mit einer starken Präsenz in Mittel- und Südosteuropa aufgebaut und wir werden ihnen die Infrastruktur zur Verfügung stellen, um ihre nächste Stufe des Wachstums voranzutreiben. Gemeinsam werden wir Millionen von Nutzern ein nahtloses und reguliertes Anlageerlebnis bieten und so die Zukunft des digitalen Finanzwesens in der Region mitgestalten."

Aircash wurde von Deloitte Technology als eines der fünf am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Mitteleuropa ausgezeichnet. Mit der Plattform von BTS kann Aircash der steigenden Nachfrage nach sicheren und regulierten Anlagemöglichkeiten in der Region gerecht werden.

Hrvoje Cosic, CEO von Aircash, fügt hinzu: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Bitpanda, einer innovativen Plattform, die perfekt zu unserer Vision passt, den Zugang zu Investitionen für unsere Nutzer zu vereinfachen. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, Millionen von Menschen einen intuitiven und regulierten Zugang zu verschiedenen Optionen im Finanzbereich zu bieten, Innovationen voranzutreiben und die Zukunft digitaler Investitionen in der Region zu gestalten."

Aircash betreut über 1 Millionen Kunden in dreizehn Ländern. Zunächst werden die neuen Dienstleistungen in Kroatien verfügbar sein, doch Aircash plant, seine Investitionsdienstleistungen schrittweise auf Märkte wie Deutschland, Österreich, Slowenien, Spanien, Rumänien, Griechenland und Zypern auszudehnen. Durch die Partnerschaft mit BTS will Aircash in diesen Regionen eine führende Position bei der Bereitstellung benutzerfreundlicher und sicherer Investitionslösungen einnehmen.

Über Aircash

Aircash ist ein lizenziertes E-Geld-Institut in der EU/im EWR, das bei der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde registriert ist und ein offizieller Mastercard-Emittent ist. Im Jahr 2021 erhielt Aircash als erste Nichtbank in Kroatien den Status eines Mastercard-Kartenausstellers und brachte die Aircash Mastercard-Prepaid-Karte auf den Markt. Mit über 1 Million Nutzern und einer Verfügbarkeit an über 250.000 Verkaufsstellen ist Aircash ein zuverlässiger Anbieter von Zahlungen, Überweisungen und mobilen Aufladungen in ganz Mittel- und Südosteuropa und bietet sichere und leicht zugängliche Finanzlösungen.

