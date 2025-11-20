SAT.1

Am Buzzer für "The Voice Kids"! Alvaro Soler, Leony, Michael Patrick Kelly und HE/RO suchen jetzt die besten jungen Stimmen Deutschlands in Berlin

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Ein Buzzer für alle - alle für die #VoiceKids! In Berlin feiern Leony, HE/RO und Michael Patrick Kelly mit dem Auftakt der Aufzeichnungen von "The Voice Kids" ihre Coach-Premiere. Mit Alvaro Soler, der mit vier Jahren #VoiceKids-Erfahrung an den Start geht, kämpfen sie schon jetzt gemeinsam in den Blind Auditions der SAT.1-Musikshow um die besten jungen Stimmen Deutschlands. Welcher Coach ist am schnellsten am Buzzer? Wer kann die Talente direkt überzeugen und macht sein Team als Erstes voll? Und wer stellt die Siegerin oder den Sieger von "The Voice Kids" 2026?

Die neue Staffel "The Voice Kids" gibt es im Frühjahr 2026 in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn zu sehen.

Das sind die Coaches der 14. Staffel "The Voice Kids":

Seit seiner Kindheit tourt Michael Patrick Kelly als Musiker durch die Welt. Jetzt kann er "The Voice"-Geschichte schreiben. 2018 gewann er im ersten Anlauf mit seinem Team "The Voice of Germany". Beweist er bei seinem ersten Coach-Einsatz für #VoiceKids ein ebenso glückliches Händchen?

"Es ist für mich eine große Freude und Ehre, 2026 als Coach bei 'The Voice Kids' dabei zu sein. Nach meinen Erfahrungen bei 'The Voice of Germany' und 'The Voice Senior' fühle ich mich dieser tollen Musikshow besonders verbunden. Umso schöner ist es, nun als Coach von 'The Voice Kids' Teil aller drei Formate sein zu dürfen. Da ich selbst schon als Kind und Teenager auf der Bühne stand, weiß ich, wie prägend diese frühen Erfahrungen sind. 'The Voice Kids' hat bereits gezeigt, wie aus diesem Format wirklich erfolgreiche Musik-Acts hervorgehen. Ich bin schon sehr gespannt auf die jungen, großartigen Talente, und freue mich auf die erlebnisreiche Zeit mit den anderen Coaches und die Zusammenarbeit mit der Produktion."

Leony macht ernst. Nach der Nominierung für den Publikums-Bambi als "erfolgreichste Künstlerin des Jahres" 2023 und ihrem Auftritt als #VoiceKids-Gastcoach 2024 ist die Sängerin und Songschreiberin jetzt bereit, die jungen Talente in der Musikshow zum ersten Mal als Coach weiterzuentwickeln.

"Ich freu' mich riesig als Coach bei #VoiceKids dabei sein zu dürfen und bin so gespannt auf all die Talents und verschiedenen Charaktere! Ich durfte vor zwei Jahren schon in Team Lena als Gastcoach dabei sein und war so beeindruckt und berührt von den Kids und kann es kaum erwarten, dieses Jahr selbst in dem Stuhl zu sitzen. Ich hatte auch schon als Kind den Traum Sängerin zu werden. Ich werde mein Bestes geben, den Kids mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und mit ihnen zusammen, und vor allem mit viel Spaß und Herz, um den Sieg kämpfen. Und an meine Coach-Kollegen: Ich spiele sehr gerne, aber noch lieber gewinne ich. Also zieht euch warm an!"

Mit HE/RO nimmt zum ersten Mal ein Zwillings-Duo auf dem #VoiceKids-Doppelstuhl Platz. Die Brüder Heiko und Roman Lochmann sind absolute YouTube-Legenden ("Die Lochis"). Seit 2021 stehen sie als Duo HE/RO für deutsche Musik mit starken Texten. Die Zwillinge wissen, was es bedeutet, in jungen Jahren im Rampenlicht zu stehen.

"Die Show lebt von echten Überraschungsmomenten - und genau das lieben wir. Der Coach-Drehstuhl ist legendär. Wir haben zu Hause schon ein bisschen geübt, wie sich das anfühlt. Als Kids haben wir 'The Voice Kids' geguckt. Jetzt selbst auf dem Doppelstuhl zu sitzen ist für uns ein Traum, der in Erfüllung geht. Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie sehr ehrliches Feedback helfen kann, gerade in jungen Jahren. Kids werden häufig unterschätzt. Oft ist der beste Kompass das eigene Bauchgefühl. Deshalb freuen wir uns auf junge Talente, die richtig Bock haben, sich weiterzuentwickeln - aber vor allem den Mut haben, sie selbst zu sein!"

Alvaro Soler kehrt nach einem Jahr Pause auf den #VoiceKids-Stuhl zurück. Kann der Coach-Routinier im fünften Anlauf seine ganze Erfahrung ausspielen und sein Team endlich zum ersten "The Voice Kids"-Titel coachen?

"Am meisten freue ich mich auf die Überraschung der Blind Auditions. Auch nach vier Staffeln wird der Moment nie langweilig! Ich erwarte die besten Kids-Talente Deutschlands und eventuell auch Europas zu entdecken. Meine anderen Coach-Kollegen sollten sich sehr gut vorbereiten. Denn in dieser Staffel bin ich der Coach mit der größten Erfahrung. Der Sieg würde mir alles bedeuten. Game On!"

Moderiert wird "The Voice Kids" von Melissa Khalaj. Produzent ist ITV Studios Germany.

"The Voice Kids" im Frühjahr 2026 in SAT.1 und kostenlos auf Joyn

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell