SAT.1

Barbara Schöneberger, Henning Baum, Maria Furtwängler, Sebastian Pufpaff, Julia Beautx: In Annette Friers "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" brillieren ab Montag in SAT.1 die Gaststars in Serie

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

19. November 2025. Brillant besetzt, brillant gespielt, brillant ehrlich. Annette Friers neue Comedy-Serie "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" startet am Montag, um 22:15 Uhr, in SAT.1.

Ihre prominenten Kollegen, Cameos in der Serie, zeigen sich begeistert von ihrer Arbeit.

Sasha: "Ich durfte in einer Folge zu Gast sein und was ich da erlebt habe, war ganz große Kunst! Toller Cast, tolle Szenen, unglaublich witzig, aber auch emotional und Annette in absoluter Höchstform! Unbedingt ansehen!"

Sebastian Pufpaff: "Wie keine andere schafft es Annette, so zu spielen, dass es nicht gespielt wirkt. Endlich eine richtig gute und lustige Feelgood-Sitcom."

Bettina Lamprecht: "Wenn Mönchspfeffer nicht mehr hilft, sollten Betroffene 'Frier und Fünfzig' schauen. Die Serie bringt Sie lachend durch den Sturm auf die andere Seite."

Henning Baum: "Endlich hab' ich einmal erfahren dürfen, was in Annettes Leben so los ist."

Vermutlich sind das genau die Gründe, aus denen sich die anderen, nicht weniger prominenten Gaststars in dieser besonderen Serie die Klinke in die Hand geben: Barbara Schöneberger, Henning Baum, Maria Furtwängler, Edin Hasanovic, Julia Beautx, Sebastian Pufpaff, Cordula Stratmann, Sasha, Bettina Lamprecht glänzen als Cameos neben Hauptdarstellerin und Koproduzentin Annette Frier.

Und darum geht es: Annette Frier spielt Annette Frier. Und verzweifelt fast dabei. Sie wird 50. Sie ist mitten in den Wechseljahren. Ihr Mann Sascha (Alexander Khuon) verlässt sie für eine Jüngere. Ihre 20-jährige Tochter Jola (Maria Matschke Engel) macht sie bald zur Oma. Und ihre Rollenangebote lassen auch zu wünschen übrig. Als ihre Agentin Julia "Tanni" Tannhäuser (Jasmin Shakeri) ihr unterbreitet, dass sie in einer ZDF-Komödie die Mutter ihrer eigenen Schwester Caro (Caroline Frier) spielen soll, reicht es Annette. Sie setzt sich in den Kopf, eine Serie über Frauen in den Wechseljahren zu machen und die auch noch zu verkaufen. Die gesamte Branche lacht.

Die Produktion übernimmt das Brainpool Fiction-Label "Good Humor" (Stephan Denzer). Regie führt Felix Stienz. Headwriting Sonja Schönemann. Executive Producer ist Peter Güde. Koproduzentin ist Annette Frier.

Was der Montag vereint, soll SAT.1 nicht trennen: Ab 24. November 2025 läutet das Dream-Team, Henning Baum und Annette Frier, montags wieder die Woche ein. Um 20:15 Uhr zeigt SAT.1 neue Folgen von "Der letzte Bulle" in Doppelfolgen. Dann übernimmt Annette Frier mit "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage", ebenfalls in Doppelfolgen.

Infos und Fotomaterial finden Sie unter:

https://www.picdrop.com/joyn/frierundfuenfzig/

"Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" ab Montag, 24. November 2025, um 22:15 Uhr, in SAT.1 und kostenlos auf Joyn

Pressekontakt:

Nathalie Galina/Stella Losacker

Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1186/ - 1168

nathalie.galina@seven.one/ stella.losacker@seven.one

Photo Production & Editing

Clarissa Schreiner

Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191

clarissa.schreiner@seven.one

Weitere Infos unter https://presse.seven.one/joyn

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell