Mit Bayern-Power zurück an die Spitze. SAT.1 und Joyn zeigen EM-Quali von Deutschland am Freitag live

Lennart Karl und Tom Bischof spielen für Deutschland. Die beiden Youngster vom FC Bayern München wollen mit der U21-Nationalmannschaft die nächsten Schritte Richtung Europameisterschaft 2027 machen. Um wieder an die Spitze der Qualifikationsgruppe zu kommen, sind Siege in den nächsten Partien Pflicht. Am Freitag, 14. November, trifft das DFB-Team auf Malta - live in SAT.1 und auf Joyn. Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Florian Hauser und "ran Fußball"-Experte Markus Babbel berichten ab 17:30 Uhr. Weiter geht's für die deutsche Elf in der EM-Qualifikation am Dienstag, 18. November, in Georgien. SAT.1 und Joyn zeigen das Duell ebenfalls live ab 17:30 Uhr. EM-Qualifikation live in SAT.1 und auf Joyn: Freitag, 14. November, 17:30 Uhr Deutschland - Malta Dienstag, 18. November, 17:30 Uhr Georgien - Deutschland

