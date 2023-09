"Der Deutsche Fernsehpreis 2023" mit Untertitel und Gebärdensprache

Unterföhring (ots) - 23. September 2023. Dieser Freitag klingt richtig schön:"The Voice of Germany" legt mit Folge 2 in allen Zielgruppen deutlich zu und startet in SAT.1 klar über dem Vorjahr. In der SAT.1-Senderzielgruppe (Z. 14-59 J.) macht die Musikshow den Sender mit 11,2 Prozent Marktanteil zum Sieger in der Prime Time. Auch bei den jüngeren Zuschauer:innen ...

mehr