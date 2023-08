SAT.1

Sehr gut gebacken: "Das große Backen" überzeugt in der SAT.1-Prime-Time in allen Zielgruppen

Sehr guter Start in allen Zielgruppen: Mit einem Marktanteil von 8,7 Prozent in der SAT.1-Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer:innen startet die elfte Staffel von "Das große Backen". Bei den jungen Zuschauer:innen wird Deutschlands erfolgreichste Backshow mit 10,1 Prozent Marktanteil Marktführer in der Prime Time.

Schweizerin Erika wurde in Folge eins zur Bäckerin der Woche gekürt, für Isabella aus Hannover ist der Ausflug ins Kuchenparadies bereits wieder vorbei. Monika aus Chamerau, Tom aus Wachsenburg, Sabine aus Reinheim, Katharina aus Lippstadt, Erika aus Neudorf, Isabel aus Berlin, Sandra aus Rheinberg, Theodor aus Bad Bellingen und Thomas aus München backen auch in der nächsten Woche um den Goldenen Cupcake, das eigene Backbuch und 10.000 Euro.

"Das große Backen" - mittwochs (8 Folgen) um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

