SAT.1

Olympia der Hundetrainer. SAT.1 produziert die neue Reihe "Der Hundetrainer-Champion"

Unterföhring (ots)

Wer spricht am besten Hund - und Mensch? In der neuen SAT.1-Reality-Competition "Der Hundetrainer-Champion" müssen Hundetrainerinnen und Hundetrainer quasi beim Olympia der Hundetrainer:innen ihr Können beweisen. In alltagsnah konzipierten Disziplinen zeigen die zertifizierten Hundetrainer:innen, wie gut ihr Einfühlungsvermögen in Mensch und Tier wirklich ist. Bewertet werden sie von echten Koryphäen ihres Faches: Andreas Ohligschläger, TV-Hundeexperte, Ratgeberautor und seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreicher Mensch-Hund-Coach, sowie Julia Hammerschmidt, Hundeschul-Gründerin und Hundetrainer-Trainerin. Ergänzt wird das Jury-Duo in jeder Folge von einem Gast-Experten.

Moderiert wird der Hundetrainer-Wettbewerb von Andrea Kaiser. Wichtig: Bei allen Challenges steht das Tierwohl an erster Stelle. Tresor TV produziert für SAT.1 die Reihe "Der Hundetrainer-Champion".

"Der Hundetrainer-Champion" - 4 Episoden ­­­ab Herbst 2023 neu in SAT.1 und auf Joyn.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell