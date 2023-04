SAT.1

Das ist die Krönung! Königliche Tea Time mit Joko & Klaas in SAT.1

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Das ist die Krönung! Wenn SAT.1 am Samstag, 6. Mai, ab 9:30 Uhr live von der Krönungszeremonie von Charles III. berichtet, werden die Zuschauer:innen teilweise auch auf zwei Kommentatoren stoßen, die sie dort nicht unbedingt erwarten: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Warum? ProSieben hat in der ersten Folge der neuen Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" gewonnen. Jetzt müssen sich die beiden Moderatoren ganz in den Dienst des Senders stellen. Für einen ganz besonderen Anlass schickt ihr Arbeitgeber sie erstmals zum Schwestersender SAT.1. Die Herausforderung: In der Stunde vor der eigentlichen Krönung kommentieren Joko & Klaas ab 11:00 Uhr unter anderem die Ankunft der Königsfamilie und der internationalen Gäste.

SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: "Das wird ein Festtag in SAT.1! Das ganze Team freut sich auf die Krönung von Charles III. Dazu können sich die Zuschauer:innen auf ein besonderes Bonbon freuen: Erstmals sind Joko & Klaas eine Stunde in SAT.1 zu sehen. Sie werden den Anlass in einer königlichen Tea Time aus einem Berliner Studio angemessen begleiten."

Im Londoner Studio erwartet Marlene Lufen Charlotte Gräfin von Oeynhausen, Heinrich Prinz­­­­ von Hannover, Major William Hunt, Zeremonienmeister und Kenner der militärischen und königlichen Formalitäten, sowie Ross Antony, großer Fan des britischen Königshauses. Direkt von der Westminster Abbey berichten Karen Heinrichs und Benjamin Bieneck von der Krönungszeremonie. Reporter Benedikt Amara meldet sich vom Buckingham Palace.

"SAT.1. Das ist die Krönung!" ist auch in UHD auf dem Event-Kanal ProSiebenSat.1 UHD zu sehen, mehr Infos zum Empfang unter prosiebensat1.de/uhd. Die Liveübertragung wird barrierefrei mit Untertiteln für gehörlose und schwerhörige Menschen (Teletext S. 149) und mit Audiodeskription für stark seheingeschränkte Zuschauer:innen ausgestrahlt (Infos: sat1.de/barrierefrei).

Programmablauf am Samstag, 6. Mai 2023:

07:40 Uhr "Queen Elisabeth II. - die ewige Königin (Doku)

09:30 Uhr "SAT.1. Das ist die Krönung!" Live-Übertragung aus London

16:00 Uhr "Die Ära Diana - Gesichter einer Prinzessin" (Doku)

18:00 Uhr "Die Ära Charles - Gesichter eines Königs" (Doku, neu)

19:55 Uhr "SAT.1 Nachrichten"

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell