"Ich werde das Ding rocken." Nelson Müller sucht die besten Kochtalente bei "The Taste" ab Mittwoch in SAT.1

Ich erwarte großartige Kochkunst. Akrobatik, Artistik auf dem Löffel!" Sternekoch Nelson Müller, neues Jurymitglied bei "The Taste", stellt hohe Ansprüche an die Teilnehmer:innen bei Deutschlands größter Kochshow (ab 3. Mai 2023 mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1). Als Nachfolger von Coach Frank Rosin weiß er: "Ein schwieriges Erbe." Aber: "Ich werde das Ding rocken. Der hat ja nicht EINmal gewonnen, der Frank Rosin." Als "King of the Kitchen" will sich Nelson Müller mit seinem Team gegen Dauersieger und Coach seit der ersten Staffel, Alexander Herrmann, Titelverteidiger Tim Raue und Ex-Newbie Alex Kumptner durchsetzen. Letzterer begrüßt den Neuen "mit offenen Armen - die Frage ist, wie ich ihn verabschiede ..."

Neuer Coach - alte Bekannte: In der elften Staffel "The Taste" kochen Hobby- und Profiköch:innen, die bereits bei "The Taste" waren und laut Coach Tim Raue "zwischen Platz zwei und 'ich war dabei' hier aufgetreten sind." Für Jan (23, Lehramtsstudent und Hobbykoch aus Bochum) ist diese besondere Staffel die Erklärung, warum Frank Rosin nicht mehr als Coach dabei ist: "Er hat wohl gehört, dass ich wiederkomme, und den Stress wollte er sich nicht noch mal antun." Große Konkurrenz unter den Teilnehmer:innen: "Hier sind jetzt keine Anfänger mehr dabei. Jeder, der hier war, kann tatsächlich kochen und hat ja auch schon mal abgeliefert", stellt Bassim (41, Caterer aus Berlin) fest.

Ob erneut im Team vom damaligen Coach oder beim Neuzugang der Jury: Nur ein Kochtalent hat am Ende die Chance auf den Sieg, auf 50.000 Euro Preisgeld und ein eigenes Kochbuch.

"The Taste" moderiert von Angelina Kirsch - ab 3. Mai 2023: 7 Folgen immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT. 1 und auf Joyn.

"The Taste"-Presselounge: Auf http://presse.sat1.de/thetaste finden Sie umfangreiches Pressematerial zu "The Taste".

"The Taste" exklusiv vorab sehen: Für alle Fans, die nach der TV-Ausstrahlung direkt weiterschauen wollen, ist im Anschluss an jede Folge die jeweils nächste Sendung als exklusive Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar.

Hashtag zur Show: #TheTaste

