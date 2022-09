Wer zaubert sich mit dem Löffel ins Glück? Mittwoch startet die 10. Staffel "The Taste" in SAT.1

SAT.1

"Boah, der schmeckt gut! Wer steckt hinter so einem Löffel? Ist das ein junger, ambitionierter Koch, oder ist der schon voll im Business?" Spitzenkoch Alex Kumptner ist nach der Blindverkostung überzeugt, dass der Löffel mit Teigtaschen mit geschmortem Schweinebauch, Süßkartoffeln, Passionsfrucht, Guacamole und Erdnüssen von einem Profikoch stammt. "Da hat einer unfassbar viel Talent, Gespür und bringt das auch auf den Löffel", schwärmt Sternekoch Tim Raue. Wer steckt hinter dem sensationellen Löffel? "Ich bin Tobi, bin 18 Jahre alt, also ganz, ganz jung, und ich bin Koch-Azubi im zweiten Lehrjahr." Tobi kocht von klein auf mit Oma und Mama und ist seit jeher großer "The Taste"- und Alexander Herrmann-Fan. Letztes Jahr nutzte er sogar seinen Urlaub, um ein Praktikum im Zwei-Sterne-Restaurant von Alexander Herrmann zu machen. Erkennt der Coach seinen ehemaligen Zögling? Und erkocht sich der jüngste Teilnehmer aller Zeiten einen Platz in einem der vier Teams?

"The Taste" feiert Geburtstag: in einem neuen Studio und mit beliebten Coaches, hochkarätigen Gast-Juror:innen, sogar mit ehemaligen Kandidat:innen - und mit so vielen jungen, mutigen Koch-Talenten wie noch nie. Die größte Kochshow Deutschlands startet am Mittwoch, 21. September 2022, in die 10. Staffel.

Apropos Mut: Bei Markus hat es vor zwei Jahren im Casting bei "The Taste" noch nicht ganz gereicht. Deswegen probiert es der 21-jährige gelernte Koch aus Berlin jetzt erneut: mit seinem "Schlemmerfilet 2.0" (gebratenem Kabeljau mit Sauerkraut, Chorizo und Panko-Bröseln). "Das Feedback von euch allen hat mir so ein Feuer gegeben, dass für mich zu dem Zeitpunkt klar war: Du pushst jetzt zwei Jahre, sammelst noch mehr Erfahrung und dann gibst du richtig Gas." Kann er diesmal die Geschmacksknospen der Coaches überzeugen?

Angelina Kirsch moderiert "The Taste", in den ersten beiden Folgen übernimmt Wayne Carpendale die Moderation vertretungsweise. Das Format wurde von Red Arrow Studios entwickelt, in Deutschland produziert Redseven Entertainment.

"The Taste": 10. Staffel ab 21. September 2022 mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

"The Taste"-Presselounge: Auf http://presse.sat1.de/thetaste finden Sie umfangreiches Pressematerial zu "The Taste", u. a. 10 Fakten aus 10 Jahren "The Taste", was die bisherigen "The Taste"-Gewinner:innen aktuell machen, Bildmaterial sowie Kontaktmöglichkeiten bei Presseanfragen.

"The Taste" exklusiv vorab sehen: Für alle Fans, die nach der TV-Ausstrahlung direkt weiterschauen wollen, ist im Anschluss an jede Folge die jeweils nächste Sendung als exklusive Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar.

"The Taste" digital: Auf https://www.sat1.de/the-taste gibt es News und Infos rund um die Sendung, Highlight-Clips und exklusive Kochvideos. Show-Highlights und große Inspiration auf kleinen Löffeln gibt es auch auf Instagram @thetastesat1 und Facebook @TheTasteGermany. Hashtag: #TheTaste.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell