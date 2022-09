SAT.1

Anpfiff für das Spiel des Jahres: "Promi Big Brother" startet am Freitag, 18. November, live in SAT.1

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Jubiläumsvorbereitungen abgeschlossen. Big Brother lädt ab Freitag, 18. November 2022, wieder zahlreiche prominente Stars und Sternchen in sein Haus ein, um sich als Bewohner:innen seinen Regeln und seinen täglichen Herausforderungen zu stellen. Promis aus den unterschiedlichsten Bereichen des öffentlichen Lebens begeben sich unter 24-stündige Kamerabeobachtung durch Big Brother. Wer als letzte Bewohnerin oder letzter Bewohner das Haus verlässt, gewinnt 100.000 Euro.

SAT.1 brachte "Promi Big Brother" 2013 mit großem Erfolg nach Deutschland und feiert dieses Jahr Jubiläum mit der zehnten Staffel.

SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: "Mit 'Promi Big Brother' hat SAT.1 2013 dem Genre Reality-TV einen großen, neuen Impuls gegeben. Dieses Jahr feiern wir die zehnte Staffel des Reality-Hits - und das erstmals im Winter. Während anderswo der Ball durch die Wüste rollt, wird bei uns um den Reality-Thron und 100.000 Euro gekämpft. 'Promi Big Brother' entfacht in jeder Staffel Abend für Abend ein Lagerfeuer vor dem Fernseher, Big Brother pfeift das Spiel jeden Abend in der Late Prime an."

Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren "Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November, täglich live aus Köln. Direkt im Anschluss übernehmen Melissa Khalaj und Jochen Bendel in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" die tägliche Live-Nachbesprechung in SAT.1.

Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany im Auftrag von SAT.1.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #PromiBB

Pressekontakt: Kevin Körber, Katrin Dietz Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1154 email: kevin.koerber@seven.one katrin.dietz@seven.one Photo Production & Editing Clarissa Schreiner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191 email: clarissa.schreiner@seven.one

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell