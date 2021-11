SAT.1

Der Zonk feiert mit Jörg Draeger und Daniel Boschmann sein Comeback in SAT.1: "Geh aufs Ganze!" startet kommenden Freitag

Unterföhring (ots)

Die Kult-Gameshow der Neunziger Jahre ist wieder da: Ab kommenden Freitag (26. November 2021, drei Folgen, immer freitags, 20:15 Uhr) heißt es in SAT.1 wieder "Geh aufs Ganze!". Jörg Draeger spielt mit zufällig ausgewählten Kandidat:innen aus dem Publikum am Freitag um Geld- und Sachpreise in Höhe von 130.000 Euro. Daniel Boschmann führt durch den Prime-Time-Abend. Der Zonk tröstet die Verlierer:innen.

Daniel Boschmann: "Für mich war 'Geh aufs Ganze!' eine ganz tolle Kindheitserinnerung. Jörg hat es immer geschafft, dass sich seine Kandidatinnen und Kandidaten wie zu Hause fühlen und am Ende jeder Sendung standen manche vielleicht ohne Gewinn, aber immer mit ganz viel guter Laune da. So auch in den neuen Folgen. Diese Gabe hat nur Jörg und ich glaube, für unser Publikum war es schon ein Gewinn, mit ihm noch mal in einem Studio zu sein. Meine Aufgabe bei 'Geh aufs Ganze!' besteht jetzt darin, dem Publikum im Studio zu vermitteln, dass ich auf deren Seite bin und das ganz genauso genieße wie sie. Und: Man muss erst an mir vorbei, um zu Jörg zu dürfen."

Jörg Draeger: "Zwischen Daniel und mir hat die Chemie von Anfang an gestimmt. Er ist der perfekte Gastgeber und kreiert eine Wohlfühlatmosphäre für unsere Kandidatinnen und Kandidaten, für den Zonk und für mich. Zwischen uns ist die perfekte Symbiose entstanden und das ist richtig geil, denn ich kann in einer Prime-Time-Show nicht alleine 90 Minuten mit Umschlägen und Toren ankommen. Die Spiele sind ein Part, das Drumherum ist ein Part, gemeinsam haben Daniel und ich 'Geh aufs Ganze!' in ein frisches Gewand für 2021 gezaubert und aus zwei Parts einen vollbracht."

Exklusive Preview beim Live Presse-Event am Dienstag

SAT.1 zeigt Journalist:innen und Fans vor dem Start von "Geh aufs Ganze!" die ersten Ausschnitte aus der Neuauflage und spricht gemeinsam mit Jörg Draeger und Daniel Boschmann über die Show - am Dienstag, 23. November 2021, um 11:00 Uhr im Livestream auf sat1.de/tv/geh-aufs-ganze/live-presse-event-geh-aufs-ganze, sowie auf den SAT.1-Accounts auf Twitter und Facebook.

Für akkreditierte Journalist:innen besteht zusätzlich die Möglichkeit, Fragen an Jörg Draeger und Daniel Boschmann zu stellen. Bitte melden Sie sich hierzu bis kommenden Montag, 22. November 2021, 12:00 Uhr, unter sat1.de/gehaufsganze-pk an.

Produziert wird die Neuauflage von "Geh aufs Ganze!" von der UFA Show & Factual im Auftrag von SAT.1.

"Geh aufs Ganze!" - drei Folgen, ab 26. November 2021, immer freitags, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #GehaufsGanze

