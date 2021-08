SAT.1

Transfer-Coup: Europameister Stefan Kuntz wechselt als Experte ins "ran SAT.1 Bundesliga"-Team

Pure Kompetenz: Europameister-Coach Stefan Kuntz wird Experte im "ran SAT.1 Bundesliga"-Team. Der U21-Nationaltrainer, der Deutschland in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal zum Europameistertitel führte, begleitet die Live-Übertragungen für den Münchner TV-Sender. Seinen ersten Einsatz hat Kuntz beim Bundesliga-Auftakt Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München am 13. August ab 19:00 Uhr live in SAT.1.

"ran"-Sportchef Alexander Rösner: "Als 'ran' begann, die Bundesliga zu übertragen, war Stefan Kuntz Torschützenkönig und Europameister. In diesem Jahr hat er als Trainer die U21-Nationalmannschaft zum zweiten Mal zum EM-Titel geführt - live bei 'ran'. Stefan war von Beginn an unser Wunschkandidat als Bundesliga-Experte. Herzlich willkommen im Team, Stefan Kuntz!"

Stefan Kuntz: "Die Art und Weise der U21-Übertragungen und die Zusammenarbeit mit der 'ran'-Redaktion haben mich sehr überzeugt. Jetzt als Experte ein Teil dieses Teams zu werden, ist natürlich großartig. Das wird für mich genauso spannend wie die bevorstehende Bundesliga-Saison. Die ersten Spiele mit Gladbach, Dortmund und Bayern sind ein Hammer-Start, der attraktiver nicht sein könnte."

