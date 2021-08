SAT.1

Zwei neue Sterne im "Promi Big Brother"-Weltall: Profi-Anglerin Barbara Kijewski und Soap-Darsteller Pascal Kappés ziehen heute live ein

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

11. August 2021. Der große Bruder hat sich zwei Neue geangelt: Profi-Anglerin und Reisebloggerin Barbara "Babs" Kijewski, sowie Soap-Darsteller Pascal Kappés ziehen heute Abend um 20:15 Uhr live in SAT.1 ins "Promi Big Brother"-Weltall. Für einen Promi in der Raumstation oder auf dem Big Planet geht die Zeit im Weltall heute hingegen schon zu Ende. Die Zuschauer:innen entscheiden per Beliebtheitsvoting, wer "Promi Big Brother" für immer verlassen muss. Barbara Kijewski, Profi-Anglerin und Reisebloggerin: "Ich bin ein weißes Blatt und kann es selbst beschriften." Von der Natur ins Weltall: Barbara "Babs" Kijewski ist Profi-Anglerin, Moderatorin und Reisebloggerin. Zum Angeln kommt die gelernte Bauzeichnerin über zwei Freunde, mittlerweile betreibt sie es professionell. Ihre Erfolge teilt Babs, die über ihr Alter schweigt, auf ihren Social-Media-Kanälen mit ihren Followern. Daneben ist die Anglerin regelmäßig im Fernsehen zu sehen, unter anderem bei "TV total" oder in ihrer eigenen Show "Das Angelduell". Dass ihr Name nicht unbedingt jedem ein Begriff ist, ist Babs durchaus bewusst. "Ich bin ein weißes Blatt und kann es selbst beschriften", beschreibt sie ihren Promistatus. Ihre Zeit bei "Promi Big Brother" ist für die Naturliebhaberin eine echte Herausforderung: "Eigentlich passe ich als freiheitsliebender Mensch gar nicht in ein solches Format, denn ich liebe es in der Natur zu sein. Jetzt wage ich mal den Schritt aus meiner Komfortzone heraus." Pascal Kappés (31), Soap-Darsteller: "Es gibt fünf Punkte, die man bei mir beherzigen muss: Ehrlichkeit, Loyalität, Respekt, Danke und Bitte." Im Alter von elf Jahren verliert Pascal Kappés seinen Vater, die saarländische Trainer-Legende Rudi Kappés. Pascal schaut nach vorne: Er spielt Fußball in der 6. Liga, arbeitet als Model und wird 2019 Mister Saarland. Dem TV-Publikum wird Pascal Kappés durch die Serie "Berlin - Tag und Nacht" bekannt. Mit seiner Ex-Frau Denise hat Pascal, der sich 2020 als bisexuell outet, einen zweijährigen Sohn. Bei der Partnerwahl schaut der 31-Jährige zuerst auf die inneren Werte. "Es gibt fünf Punkte, die man bei mir beherzigen muss: Ehrlichkeit, Loyalität, Respekt, Danke und Bitte. Und wenn noch eine positive Ausstrahlung dazu kommt, dann: You're welcome!", erklärt der Singlemann. Ob er sich vorstellen kann, dass bei "Promi Big Brother" die große Liebe auf ihn wartet? "Man kann das nie ausschließen. Das ist immer situationsabhängig. Wenn man drei Wochen lang so eng aufeinanderhängt, ist alles möglich." Barbara und Pascal starten heute ihre Mission "Promi Big Brother". Für einen anderen Promi geht die Zeit im Weltall heute Abend hingegen schon zu Ende. Wer die wenigsten Stimmen der Zuschauer:innen im Beliebtheitsvoting per Telefon/SMS/App erhält, muss "Promi Big Brother" verlassen. Die kompletten Interviews zur redaktionellen Berichterstattung und Fotomaterial zu allen Bewohner:innen finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother. Auf glomex, dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, stehen Ihnen kostenfrei Clips zu den "Promi Big Brother"-Bewohner:innen zum Einbinden für ihr Online-Angebot bereit. Hier können Sie sich bei glomex als Publisher anmelden. "Promi Big Brother" - heute, um 20:15 Uhr und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" direkt im Anschluss live in SAT.1 und auf Joyn Hashtag zur Show:#PromiBB Pressekontakt: Kevin Körber, Katrin Dietz Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 od. 1154 email: kevin.koerber@seven.one katrin.dietz@seven.one Photo Producing & Editing Clarissa Schreiner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191 email: clarissa.schreiner@seven.one

SAT.1 Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell