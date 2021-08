SAT.1

Sehr starker Abend für SAT.1: "Promi Big Brother" startet seine Weltall-Mission mit einem überzeugenden Prime-Time-Sieg

Die ersten zwölf Bewohner:innen haben ihre Reise ins Weltall von "Promi Big Brother" erfolgreich gestartet. Sie verbringen ab jetzt bis zu drei Wochen in der Raumstation oder auf dem Big Planet des großen Bruders unter 24-stündiger Kamerabeobachtung. "Promi Big Brother" hebt zur Weltall-Mission ab und startet mit starken 14,3 Prozent Marktanteil (14-49 J.) am Freitagabend. Die Show mit Marlene Lufen und Jochen Schropp ist damit Marktführer am Freitag zur Prime Time.

Direkt im Anschluss startet auch "Promi Big Brother - Die Late Night Show" mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel durch und feiert eine perfekte Premiere in SAT.1: Gute 9,8 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen verfolgen nach der Auftaktshow die Nachbesprechung der ersten Geschehnisse im Weltall.

Das passiert in der Live-Show am Freitag

Die Crew in der Raumstation wird größer: Die ersten acht Bewohner:innen erhalten Zuwachs von Reality-Star Daniela Büchner, Soap-Darsteller Danny Liedtke, Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang und Gameshow-Legende Jörg Draeger. Sie ziehen live ins Weltall ein.

Beim Duell "Oben ist unten" siegen Spielerfrau Ina Aogo und Reality-Sternchen Rafi Rachek. Sie dürfen als erste Bewohner:innen den bisher unbekannten Big Planet betreten und zusätzlich zwei weitere Raumstation-Promis zu sich wählen. Die Entscheidung fällt auf Lottofee Heike Maurer und "Bachelor"-Kandidatin Mimi Gwozdz. Doch auf dem Planeten ist nur Platz für drei Promis: Die Zuschauer:innen schicken Mimi wieder zurück in die Raumstation.

Informationen und Fotomaterial zur Show, den Bewohner:innen, zum Weltall und zu den Moderator:innen finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother.

"Promi Big Brother" - heute, um 22:15 Uhr und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" direkt im Anschluss live in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #PromiBB

