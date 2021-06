SAT.1

99.000 Euro, 99 Spiele, 9. Juli: SAT.1 sucht in der neuen Gameshow "99 - Eine:r schlägt sie alle!" DAS Allroundtalent

Unterföhring (ots)

8. Juni 2021.Eine:r gewinnt, 99 verlieren: SAT.1 schickt in "99 - Eine:r schlägt sie alle!" ab Freitag, 9. Juli 2021, um 20:15 Uhr 100 Kandidat:innen ins Spiel um den Gewinn von 99.000 Euro. Gesucht ist in der neuen Gameshow das größte Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nicht ein einziges Mal letzte:r zu werden, kann im finalen Duell - Spiel 99 - 99.000 Euro gewinnen. Den Weg dahin meistern die Kandidat:innen mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness: Sie müssen zum Beispiel Sektkorken möglichst weit knallen lassen, gegeneinander Tauziehen, Klopapier möglichst schnell abrollen, einen Eisblock zum Schmelzen bringen, so laut es geht schreien oder Songs dem richtigen Jahrzehnt zuordnen. Nach jeder Runde scheidet ein:e Kandidat:in aus. Johanna Klum und Florian Schmidt-Sommerfeld moderieren und kommentieren "99 - Eine:r schlägt sie alle!". Produziert wird "99 - Eine:r schlägt sie alle!" von der Fabiola. Das Format basiert auf der belgischen Serie mit dem Titel "Homo Universalis" (international: "99 To Beat") und wird dort von VRT und De Chinezen produziert und von Primitives vertrieben. "99 - Eine:r schlägt sie alle!" am 9./16. und 30. Juli 2021, immer 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Hashtag zur Show: #99 Pressekontakt: Katrin Dietz / Tina Land Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 /-1192 email: katrin.dietz@seven.one / tina.land@seven.one Photo Production & Editing Kathrin Baumann / Carolin Klema phone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 / +49 1604798508 email: kathrin.baumann@seven.one / carolin.klema@seven.one SAT.1 Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell