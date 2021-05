SAT.1

"Das Brillante liegt in der Einfachheit."- SAT.1 dreht in "Die Gegenteilshow" alles um 180 Grad

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

25. Mai 2021. Oben ist unten, rechts ist links, vorwärts ist rückwärts und wer gewinnt, verliert Punkte: In "Die Gegenteilshow" (Start am 26. Mai 2021, um 20:15 Uhr) fühlt sich alles irgendwie unnatürlich an - und genau das garantiert einen Riesen-Spaß. "Das Brillante liegt in der Einfachheit", fasst Moderator Daniel Boschmann das Prinzip seiner neuen SAT.1-Show zusammen und erklärt: "Wir machen eine Sendung, wie wir sie gewohnt sind, drehen aber alles um 180 Grad. Das ist 'Die Gegenteilshow'". Konkret bedeutet das für die Auftaktfolge: Felix Neureuther und Tom Beck spielen kopfüber Tischtennis, Uwe Ochsenknecht beißt in einen blauen Locher und Mirja Boes sagt "Ja", wenn sie eigentlich "Nein" meint. Am Mittwoch, 26. Mai treten die vier in Zweierteams gegeneinander an. Ihr einziges Ziel: Bloß nicht verlieren. Warum? Das weiß Daniel Boschmann: "Es gibt einen einfachen Grund, warum man "Die Gegenteilshow" bis zur allerletzten Sekunde gucken muss: Für das Team, das diese Show nicht gewinnt, wird es am Ende sehr, sehr unangenehm. Man will in 'Die Gegenteilshow' also nicht nur gewinnen, man möchte vor allem NICHT verlieren." "Die Gegenteilshow", 3 Folgen ab Mittwoch, 26. Mai 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn Hashtag zur Show: #Gegenteilshow Pressekontakt: Katrin Dietz Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 email: katrin.dietz@seven.one Photo Production & Editing Kathrin Baumann / Carolin Klema phone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 / +49 1604798508 email: kathrin.baumann@seven.one / carolin.klema@seven.one SAT.1 Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell