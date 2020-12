Das Erste: "Werk ohne Autor": Free-TV-Premiere des Kinofilms über drei Epochen deutscher Geschichte mit Tom Schilling, Paula Beer und Sebastian Koch am 28. Dezember 2020 im Ersten

ARD Das Erste

Oscar-Preisträger Florian Henckel von Donnersmarck erzählt in "Werk ohne Autor" die Entwicklungsgeschichte eines Künstlers vor dem Hintergrund deutscher Vergangenheit des 20. Jahrhunderts. Die Verbrechen des Dritten Reiches, das sozialistische Kulturverständnis der DDR und der Aufbruch der BRD-Kunstszene in den 1960er Jahren bilden Bezugspunkte auf dem Weg eines jungen Malers, seinen eigenen künstlerischen Ausdruck zu finden. In der Hauptrolle spielt der vielfach ausgezeichnete Tom Schilling. An seiner Seite sind unter anderem Paula Beer und Sebastian Koch zu sehen. Bei der Oscar-Verleihung ging "Werk ohne Autor" nicht nur als Bester fremdsprachiger Film, sondern auch in der Kategorie Beste Kamera ins Rennen.

Neben Tom Schilling, Paula Beer und Sebastian Koch standen u.a. Oliver Massuci und Saskia Rosendahl vor der Kamera von Caleb Dechanel. Das Drehbuch stammt von Florian Henckel von Donnersmarck, der auch Regie führte.

Das Erste zeigt "Werk ohne Autor" am Montag, den 28. Dezember 2020 um 20:15 Uhr. Online first ist der Film ab dem 26. Dezember 2020, 20:15 Uhr in der ARD-Mediathek unter www.ardmediathek.de/daserste zu sehen.

"Werk ohne Autor" ist eine Produktion der Pergamon Film und Wiedemann & Berg Film Produktion in Koproduktion mit Beta Cinema, ARD Degeto und dem Bayerischen Rundfunk in Zusammenarbeit mit Sky Deutschland, Rai Cinema und Arte.

