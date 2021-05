SAT.1

Neuer Sendeplatz für "akte.": SAT.1-Magazin mit Claudia von Brauchitsch ab 11. Mai 2021 immer dienstags in der Late Prime

Unterföhring (ots)

Investigativ, informativ, serviceorientiert: Ab 11. Mai 2021 geht das SAT.1-Magazin "akte.", moderiert von Claudia von Brauchitsch, immer dienstags in der Late Prime um 22:15 Uhr im Anschluss an die Factual-Eigenproduktionen on air. Mark Land, stellvertretender SAT.1-Senderchef: "Seit mehr als 25 Jahren steht 'akte.' für journalistische Kompetenz und investigative Recherche zu Themen, die unter die Haut gehen. Auf dem neuen Sendeplatz schärft das Magazin das SAT.1-Profil am Dienstagabend weiter und setzt unsere Factual-Strategie konsequent fort."

"akte." - ab 11. Mai 2021 immer dienstags in der Late Prime in SAT.1.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell