"Wenn's nach mir geht, habe ich eben meine zukünftige Frau geküsst.""5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date"- am Mittwoch, 28. April 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1

Unterföhring (ots)

"Ich hatte die Wahl zwischen zwei Frauen, jetzt habe ich nur noch eine Frau zur Auswahl, und diese steht mir gegenüber." Tobi (25, NRW) nimmt seinen ganzen Mut zusammen und geht auf die Knie. Aber wer steht auf der anderen Seite der Wand und erhält den ersten Heiratsantrag? Aileen (26, NRW) oder Carry (29, HH)? Merle (24, NI) würde nach ihrem Experiment-Level 3, dem Fühlen und Schmecken "Ja" sagen, sie ist überzeugt: "Man kann sich das gar nicht vorstellen, aber es ist alles viel intensiver, wenn man nichts sieht." Und Sebastian (43, BY) legt sich nach leidenschaftlichem Knutschen fest: "Wenn's nach mir geht, habe ich eben meine zukünftige Frau geküsst."

Die ersten Paarungen sind kurz davor, den nächsten großen Schritt zu wagen: sich verloben und damit sich endlich zum ersten Mal ansehen können. Maria und Matin oder Mario? Nadja und René? Nicole und Sahand? Mehmet und Sabrina oder doch Brigitta? ... Bei wem gelingt das Experiment "5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date"? Welche Singles machen tatsächlich einen Heiratsantrag? Wie sind die Reaktionen der Verlobten beim ersten Sehen? Und welche Paare reisen ins sonnige Griechenland, um sich näher kennenzulernen?

"5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" - am Mittwoch, 28. April 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Sinnliches TV-Experiment für ALLE: SAT.1 bietet zu allen sechs Folgen von "5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" Untertitel für Gehörlose und Hörbeeinträchtigte (Videotext Seite 149) sowie Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.sat1.de/audiodeskription.

"5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" digital: Auf 5senses.de finden Fans die ganzen Folgen nach Ausstrahlung im Catch-Up, Steckbriefe der Teilnehmer:innen sowie Clips und News zur Sendung. Auch auf den Social-Media-Plattformen des Senders wird das Format umfangreich begleitet, Hashtag: #5SensesForLove.

Für Presseanfragen: Auf presse.sat1.de/5sensesforlove finden Sie Bildmaterial der Teilnehmer:innen und Kontaktmöglichkeiten bei Presseanfragen.

Produziert wird die Dating-Show von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios, im Auftrag von SAT.1.

