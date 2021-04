SAT.1

Egon (15, Berlin) aus #TeamSteff gewinnt "The Voice Kids" 2021

SAT.1 erzielt im TV und digital Staffelerfolge

Unterföhring

Der "The Voice Kids"-Gewinner steht fest! Talent Egon wird am Sonntagabend von den Zuschauer:innen zum neunten Sieger der SAT.1-Musikshow gewählt. Schon mit seinem Auftaktauftritt in den Blind Auditions begeisterte der fünfzehnjährige Berliner am Piano und rührte sowohl die Zuschauer:innen als auch Stefanie Kloß mit seiner gefühlvollen Interpretation des Songs "Flügel" von Max Prosa zutiefst.

Im #VoiceKids-Finale am Sonntagabend beeindruckte Egon mit einer berührenden Version von "Blinde Passagiere" (Original: Johannes Oerding). Im Voting entschieden sich die Zuschauer:innen klar für ihn und kürten Egon zum Sieger von "The Voice Kids" 2021.

Sieger-Coach Stefanie Kloß: "Egon hat etwas ganz Besonderes in der Stimme. Ich habe schon früh gemerkt, dass er damit viele Menschen anspricht. Wenn er singt, glaubt man ihm alles. Er will von sich erzählen, wenn er Musik macht und er ist immer zu 100 Prozent er selbst. Egon braucht keine Triller und Schnörkel beim Singen und kann Menschen mit seiner Stimme berühren. Ich finde es einfach so schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben, weil ich das Gefühl habe, es sollte genau so sein. Und es berührt mich wahnsinnig, dass er auf Deutsch singt, denn das ist etwas, das uns so krass gleich ist. In der Zukunft wird man noch viel von ihm hören."

Neben dem Titel kann sich Egon über eine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro freuen und darf mit SEAT und dem erfolgreichen Hit-Produzententeam von Stefan Dabruck professionelle Aufnahmen in den #SEATsounds Studios in Frankfurt am Main machen - inklusive Songwriting, Recording Sessions, Produktion und Mastering.

Im TV und digital: SAT.1 erzielt Staffelerfolge mit #VoiceKids 2021

Mark Land, stellvertretender Senderchef SAT.1: "Was für ein schönes #VoiceKids-Finale. Was für ein großartiger Sieger. Herzlichen Glückwunsch, Egon! Die gestiegenen Marktanteile, die digitalen Erfolge und das direkte Lob der Zuschauer:innen zeigen, dass wir mit unseren Neuerungen bei #VoiceKids den richtigen Nerv getroffen haben. Gemeinsam mit den Coaches Stefanie Kloß, Alvaro Soler, Michi Beck & Smudo und Wincent Weiss haben wir es geschafft, den Samstagabend in SAT.1 wieder zum Familien-Event zu machen. 2022 feiern wir bereits das zehnte Jahr #VoiceKids. Wir freuen uns auf eine ganz besondere Jubiläumsstaffel und auf viele neue, außerordentliche Gesangstalente!"

Schöne Staffelbilanz für SAT.1: "The Voice Kids" erzielt 2021 eine deutliche Marktanteilssteigerung im TV. In der Relevanzzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreicht die neunte Staffel #VoiceKids im Schnitt schöne 10,3 Prozent der Zuschauer:innen - eine Steigerung um tolle 18,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Und auch digital legt "The Voice Kids" eine starke Performance hin: Über alle Plattformen hinweg verbucht Staffel neun der Musikshow über 95 Millionen Video Views. Allein auf den sendereigenen Webseiten zur Show, in der SAT.1-App und via SmartTV ergibt sich ein Abruf-Plus in Höhe von 59 Prozent (Stand 24.04.2021) im Vergleich zur Vorjahresstaffel. Schön performt #VoiceKids ebenfalls in den sozialen Medien. Die offiziellen Kanäle auf Instagram, TikTok und Facebook erreichen zusammen über zwei Millionen Follower:innen. Hervorstechend: Der junge TikTok-Kanal zur Show legt ein beachtliches Wachstum über die gesamte neunte Staffel hinweg hin und etabliert sich als zweitgrößter TikTok-Channel der Seven.One Entertainment Group mit über 423.8K Follower:innen. Zwei Clips stehen im besonderen Fokus der User:innen - die Battle-Performance der Talente Vivienne, Aanvi und Viktoria zu "Dance Monkey" von Tones And I erreichte genau wie die Blind Audition der #VoiceKids-Zwillinge Alicia & Jasmina zu "Issues" von Julia Michaels in kürzester Zeit rund sechs Millionen Aufrufe.

