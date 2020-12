SAT.1

Ganz viel Quoten-Liebe: Prime-Time-Sieg und 12,9 Prozent Marktanteil für "Hochzeit auf den ersten Blick" in SAT.1

Unterföhring

Mit Paar-Showdown zum Quotenhoch: Die siebte Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" erreichte am Mittwochabend hervorragende 12,9 Prozent Marktanteil in SAT.1 und damit den besten Wert der aktuellen Staffel in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt 2,26 Millionen Zuschauer wollten wissen, ob sich die fünf im Zuge des Sozialexperiments gematchten Paare für eine Fortführung ihrer rechtsgültigen Ehe entscheiden oder für die Trennung. Der Tagesmarktanteil von SAT.1 lag bei starken 9,6 Prozent (E. 14-49 J.).

Am kommenden Mittwoch, 23. Dezember 2020, erwartet die Zuschauer noch ein weiteres "Hochzeit auf den ersten Blick"-Highlight: Ab 20:15 Uhr zeigt SAT.1 den Liebesweg der Herbstpaare Ariane und Martin sowie Janina und Dennis. Die vier Singles wollten Anfang November live in SAT.1 das Blind Date auf dem Standesamt wagen, ihre Hochzeiten mussten aber coronabedingt verschoben werden. Außerdem erwartet die Zuschauer ein Wiedersehen mit den happy couples aus 2019: Cindy und Alex, Nicole und David, Melissa und Philipp sowie Samantha und Serkan.

Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 17.12.2020 (vorläufig gewichtet: 16.12.2020)

"Hochzeit auf den ersten Blick" - die finale Folge am Mittwoch, 23. Dezember 2020, um 20:15 Uhr.

