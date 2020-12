SAT.1

Weltmeisterlich. Das "ran racing"-Team mit Andrea Kaiser, Daniel Abt, Matthias Killing und Eddie Mielke berichtet live von der Formel-E-Weltmeisterschaft 2021 in SAT.1

Countdown zur Weltpremiere der ersten "ABB FIA Formel E World Championship": SAT.1 überträgt den ersten WM-Lauf der innovativen Elektro-Rennserie live am Samstag, 16. Januar 2021, ab 18:30 Uhr aus Santiago de Chile. Anders als in den Jahren zuvor folgt das zweite Rennen der Saison direkt am Sonntag, 17. Januar 2021, ab 16:00 Uhr ebenfalls live in SAT.1.

Das "ran racing"-Team für die Formel-E-Berichterstattung

Das bewährte Motorsport-Moderatoren-Duo Andrea Kaiser (38) und Matthias Killing (41) sowie Kommentator Eddie Mielke (58) geben vor, während und nach den Rennen auch bei der Formel E Gas, sprechen mit Fahrern und bieten exklusive Einblicke in die Formel E. Als Experte und Co-Kommentator ist Formel-E-Rennfahrpionier der ersten Stunde Daniel Abt (28) im Einsatz.

Alexander Rösner, "ran"-Sportchef: "Unser 'ran racing'-Team für die Formel E steht. Wir setzen mit Andrea Kaiser, Matthias Killing und Eddie Mielke auf unser bewährtes 'ran racing'-Trio. Dazu kommt der deutsche Ex-Formel-E-Fahrer Daniel Abt. Daniel ist einer von nur drei Fahrern weltweit, die seit der Geburtsstunde der Elektro-Rennserie jedes Rennen bestritten haben. Jetzt tauscht er Lenkrad gegen Mikrofon. Wichtig ist uns, dem TV-Zuschauer die Faszination dieser neuartigen Rennserie und die Komplexität der innovativen Formel-E-Fahrzeuge bestmöglich zu erklären. Wer kann das besser als ein Rennfahrer, der diese Autos in- und auswendig kennt."

