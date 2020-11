SAT.1

Ja-Wort in der Prime Time: "Hochzeit auf den ersten Blick" startet am Mittwoch, 4. November 2020, um 20:15 Uhr

SAT.1 verzichtet Corona-bedingt auf geplante Live-Hochzeit

Kuss oder Korb? Am Mittwochabend treffen um 20:15 Uhr in SAT.1 zwei Singles aufeinander. Sie sind sich vollkommen fremd, haben sich nie zuvor gesehen oder miteinander gesprochen. Und entscheiden dennoch ad hoc, ob sie sich rechtsgültig das Ja-Wort geben wollen - und damit in das Sozialexperiment "Hochzeit auf den ersten Blick" starten. In der neuen Staffel planen zwölf sich bis dato gegenseitig unbekannte Singles, den Bund der Ehe miteinander einzugehen, um herauszufinden, ob auch bei ihnen aus Wissenschaft Liebe werden kann. Auf die ursprünglich geplante Live-Hochzeit verzichtet SAT.1 aufgrund der verschärften Corona-Lage. SAT.1-Senderchef Kaspar Pflüger: "Eine Hochzeit sollte der schönste Tag im Leben sein, den man unbeschwert und voller Freude mit Familie und Freunden feiert. Das ist momentan leider nicht möglich. Aber verschoben ist nicht aufgehoben: Wir geben den beiden Singles, die am Mittwoch live heiraten wollten, natürlich trotzdem die Chance, sich sobald wie möglich das Ja-Wort zu geben."

"Hochzeit auf den ersten Blick" erreichte in der vergangenen Staffel am Sonntagvorabend Bestwerte von bis zu 15,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Die Paar-Kompatibilität der teilnehmenden Singles wurde vom erfahrenen Expertentrio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst im Vorfeld der Hochzeiten detailliert analysiert. Die Dreharbeiten der Hochzeiten fanden im Sommer 2020 unter strikter Einhaltung aller zu diesem Zeitpunkt gültigen Sicherheits- und Hygieneauflagen in Verbindung mit Covid-19 statt. "Hochzeit auf den ersten Blick" wird produziert von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios.

"Hochzeit auf den ersten Blick" - Auftakt der siebten Staffel am 4. November 2020 um 20:15 Uhr in SAT.1.

