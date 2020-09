SAT.1

Zusätzliche Kategorie beim #Comedypreis: "Herrengedeck - Der Podcast", "5 Minuten Harry Podcast von und mit Coldmirror" oder "Busenfreundin"? Wer ist Deutschlands "Beste Comedy-Podcasterin"?

"Der Deutsche Comedypreis" bekommt eine zusätzliche Kategorie. Aus "Bester Comedy-Podcast" wird "Beste Comedy-Podcasterin" und "Bester Comedy-Podcaster". Damit reagiert "Der Deutsche Comedypreis" auf die Rufe aus der Comedy-Community und nominiert mit "Herrengedeck - Der Podcast", "5 Minuten Harry Podcast von und mit Coldmirror" und "Busenfreundin" zusätzlich drei weibliche Comedy-Podcasts. Ralf Günther, Geschäftsführer des Cologne Comedy Festivals: "'Der Deutsche Comedypreis' bleibt immer für Veränderungen und Erneuerungen offen. In diesem Jahr haben wir erstmalig die Entscheidung, wer die Preise bekommen soll, in die Hände der Zuschauer*innen gelegt. Zusätzlich tragen wir sehr gerne der guten und richtigen Diskussion Rechnung und haben mit 'Beste Comedy-Podcasterin' eine zusätzliche Kategorie eingeführt. Damit ist und bleibt die Gala des Deutschen Comedypreises die vielfältigste, bunteste und lustigste Preisverleihung im deutschen Fernsehen!" Unter www.deutscher-comedypreis.de kann das Publikum in zehn Kategorien für seine Favoriten stimmen und die Preisträger festlegen. Alle bereits abgebenden Stimmen bleiben natürlich bestehen. Das Rennen für "Beste Comedy-Podcasterin" startet ab sofort. "Der Deutsche Comedypreis" ist eine Veranstaltung des Cologne Comedy Festivals und wird von der Brainpool TV GmbH im Auftrag von SAT.1 produziert. Weitere Informationen zu "Der Deutsche Comedypreis" im SAT.1-Presseportal unter http://presse.sat1.de "Der Deutsche Comedypreis " - am Freitag, 2. Oktober 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn Hashtag zur Show: #Comedypreis Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Communications & PR Show & Comedy Tina Land Tel. +49 89 9507-1192 Tina.Land@ProSiebenSat1.com Photo Production & Editing Susanne Karl-Metzger Tel. +49 89 9507-1173 Susanne.Karl@ProSiebenSat1.com

