Was mag der Mann beim Liebesspiel, und wer ist Deutschlands begehrtester Kerl? "So liebt Deutschland" zeigt alles über unsere Männer am Mittwoch, 8. Juli 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1

"Was es alles gibt, ich bin überhaupt nicht auf dem neusten Stand, wie weit die Entwicklung da ist!", stellt Moderator und Schlagersänger Jürgen Milski belustigt über die neusten Sex-Gadgets für Männer fest. Milski und weitere Prominente wie Claudia Obert und Janine Pink erfahren in der zweiten Folge von "So liebt Deutschland" "Alles über unsere Männer": erstaunliche Sex-Fakten, intime Geheimnisse und außergewöhnliche Geschichten rund um die schönste Nebensache der Welt für die Herren der Schöpfung.

Außerdem: das Ranking aus der exklusiven forsa.-Umfrage*. 1.000 Frauen zwischen 18 und 60 Jahren wurden gefragt: Mit welchem Promi hätten Sie gern mal Sex? Zur Wahl standen 15 Männer aus Sport, Medien, Politik und Wissenschaft von Mats Hummels über Matthias Schweighöfer bis Joko Winterscheidt. "Bin ich auch unter den ersten Zehn?", fragt Jürgen Milski. Das erfahren die Zuschauer in:

"So liebt Deutschland - Alles über unsere Männer": Mittwoch, 8. Juli 2020, 20:15 Uhr in SAT.1.

*Repräsentative forsa.-Umfrage im Auftrag der Produktionsfirma south & browse GmbH. (Basis: 1.000 Frauen, 18-60 Jahre, Erhebungszeitraum: 07.-12.05.2020.) Hashtag zur Sendung: #SoliebtDeutschland

