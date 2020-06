SAT.1

The BossHoss gegen Angelo Kelly - Welche Fans überzeugen bei "United Voices - Das größte Fanduell der Welt" in SAT.1?

Unterföhring (ots)

Coole Cowboys gegen irischen Engel. The BossHoss und Angelo Kelly batteln sich am Freitag, den 10. Juli 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 bei "United Voices - das größte Fanduell der Welt". Bis zu 300 Fans singen mit ihrem Lieblingsstar seine bekanntesten Hits und wollen gemeinsam das größte Fanduell der Welt gewinnen. Unterstützt werden die beiden Fanlager durch die "The Voice Kids"-Gewinnerinnen 2019 Mimi & Josy für The BossHoss und Musiker Gil Ofarim für Angelo Kelly. Moderiert wird die Musikshow von Sarah Lombardi und Jochen Schropp. Wer gewinnt bei "United Voices"? Die Fans müssen gemeinsam mit ihren Stars eine unabhängige, 100-köpfige Jury mit drei eigenen Songs überzeugen. Können die Fans von The BossHoss mit ihrer Performance von "Don't Gimme That" als gemeinsamer Chor begeistern? Oder verzaubern die Kelly-Fans mit ihrer Performance von "An Angel" gemeinsam mit Angelo die Jury? "United Voices - Das größte Fanduell der Welt" am Freitag, 10. Juli 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Communications & PR Show & Comedy Tina Land Tel. +49 89 9507-1192 Tina.Land@ProSiebenSat.1com Photo Production & Editing: Jürgen Aloisius Morgenroth Tel. +49 89 9507-1129 Jürgen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.com

