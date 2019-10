Blitzrechner

Mythos ade: Blitzrechner verrät zum Welthundetag das wahre Hundealter

Berlin (ots)

So mancher Hundebesitzer, der den Blitzrechner fürs Hundealter nutzt, erschreckt sich ordentlich: So alt ist mein Hund schon? Denn die alte Faustregel, dass sieben Hundejahre einem Menschenjahr entsprechen, stimmt in den allermeisten Fällen nicht.

Auch die pauschale Aussage "Es kommt auf die Hunderasse an", ist nicht ganz richtig, denn wo wären dann die Mischlinge und Kreuzungen einzuordnen? Korrekt ist deshalb: Die Größe und das Gewicht einer Rasse bestimmen die jeweilige Lebenserwartung - und diese wiederum gibt das Verhältnis vor, in dem Hundejahre in Menschenjahre umgerechnet werden können.

Pi mal Daumen lässt sich sagen: Kleine Hunde leben im Durchschnitt länger

Exakt berechnen, wie alt ein Hund in Menschenjahren ist, kann nur ein Rechner, der alle gewichtsspezifischen Faktoren eingespeichert hat. Grob lässt sich jedoch sagen: Je kleiner und leichter der Hund, desto höher ist seine Lebenserwartung. So leben Hund mit einer Größe, die zwischen Chihuahua und Beagle einzuordnen ist, bis zu 15 Jahre lang. Hunde im Format Neufundländer oder Dogge nur bis zu 11 Jahre.

Leben Mischlinge länger als Rassehunde?

Mischlinge werden im Durchschnitt tatsächlich älter als Rassehunde. Das liegt vorrangig an Krankheiten, die gehäuft bei bestimmten Hunderassen auftreten - man sagt in diesem Fall, dass eine "Rassedisposition" vorliegt. Dennoch ist ein Mischling kein Garant auf gute Gene, schließlich weiß man selten, welche Rassen sich hier im Genpool verewigt haben und entsprechende Anfälligkeiten mitbringen. Was man jedoch weiß: Kastrierte Rüden leben im Durchschnitt ein Jahr länger als ihre unkastrierten Artgenossen.

Weshalb ist das Hundealter wichtig?

Jede Altersgruppe hat spezielle Bedürfnisse. Eine gute, altersentsprechende Pflege, Ernährung und Förderung - oder eben Schonung - kann durchaus entscheiden, ob ein Hund ein oder zwei Jahre länger oder kürzer lebt.

Wer beispielsweise frühzeitig erkennt, dass sein Hund ins Rentenalter eintritt, noch bevor äußere Zeichen deutlich werden, kann durch häufigere, aber kürzere Spaziergänge und spezielles Futter Gelenkschäden vorbeugen.

Exaktes Hundealter bestimmen: Online-Rechner macht es möglich

Wer ganz genau wissen möchte, wie alt sein vierbeiniger Freund ist, kann den Hundejahre-Rechner von Blitzrechner.de nutzen. Dieser rechnet anhand weniger Angaben aus, wie alt der jeweilige Hund in Menschenjahren wäre: https://www.blitzrechner.de/hundejahre/ So wird für den Menschen oft nachvollziehbarer, in welcher Lebensphase sich der tierische Liebling gerade befindet.

Pressekontakt:

blitzrechner.de

Tim Lilling

Geiserichstr. 5

12105 Berlin



Telefon: +49 30 - 41 72 52 78

Email: tim ät blitzrechner.de

Internet: https://www.blitzrechner.de

Original-Content von: Blitzrechner, übermittelt durch news aktuell