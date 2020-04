SAT.1

Take That! Geburtsstunde einer Boyband im #VoiceKids-Ring

Unterföhring (ots)

"Die drei auf einem Bravo-Poster, das würde ich sofort unterschreiben!" #VoiceKids-Coach Sasha hat eine klare Vision für seine Battle-Paarung aus Timur (13, Berlin), Igor (12, Zürich/Schweiz) und Miguel (11, Bad Liebenzell/Baden-Württemberg). In der zweiten Ausgabe der Battles von "The Voice Kids" am Sonntag, 12. April 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 stehen sie wie eine waschechte Boyband auf der Bühne und performen den Song "10,000 Hours" von Dan + Shay und Justin Bieber. Und dabei überlassen die drei starken Stimmen nichts dem Zufall. Sogar um die Rollenverteilung in ihrer neuen Boygroup haben sie sich vorab gekümmert: "Ich würde sagen, dass Igor eher so der smarte Typ wäre", überlegt Miguel, den Timur wiederum als "Schwiegermamas Liebling" sieht. Igor hingegen ist sich sicher: "Timur ist der, der alle Mädchen fängt." Ob die drei Talente am Sonntag tatsächlich den Boyband-Flair auf die #VoiceKids-Bühne bringen können? Und wer sticht mit seiner Interpretation besonders heraus, schafft es eine Runde weiter und anschließend vielleicht sogar bis an die Spitze von "The Voice Kids"?

Aber auch wenn sich #VoiceKids-Coach Sasha für eines seiner Gesangstalente entscheiden muss, eine große Karriere hat er für alle drei fest im Blick: "Egal was jetzt passiert - bleibt auf jeden Fall zusammen! Weil ich habe echt so ein Gefühl, dass das wirklich etwas sein könnte." Dass das bereits bei anderen großen Bands funktioniert hat, weiß Max Giesinger genau: "One Direction hat sich auch bei einer Musikshow kennengelernt!" Aber wie geht die Reise der drei #VoiceKids am Sonntag weiter? Denn dann entscheidet sich bereits, welche Talente aus #TeamSasha in das Finale einziehen.

Die Battles: Immer drei Kids aus einem Team singen gemeinsam einen Song. Danach bestimmt der eigene Coach den Battle-Sieger. Wenn alle fünf Battle-Sieger eines Teams feststehen, singen diese in den Sing-Offs noch einmal ihren Blind-Audition-Song. Danach entscheidet der Coach, mit welchen zwei Talenten er ins Finale geht.

Diese Talente singen in der zweiten Ausgabe der Battles von "The Voice Kids":

Sila (12, Sersheim/Baden-Württemberg), Henry (14, Bremen), Tina (14, Unterschleißheim/Bayern), Suzan (13, Berlin), Anna P. (14, München), Bouchra (14, Frankfurt am Main), Bjorn (12, Neuwied/Rheinland-Pfalz), Marc (12, Lohne/Niedersachsen), Lilyana (15, Durmersheim/Baden-Württemberg), Mireille (9, Zürich/Schweiz), Rebeca (10, München), Anastasija (9, Wien/Österreich), Igor (12, Zürich/Schweiz), Timur (13, Berlin), Miguel (11, Bad Liebenzell/Baden-Württemberg), Michelle (14, Wendeburg/Niedersachsen), Nils (12, Gröditz/Sachsen), Charis & Joleen (13, Rehna/Mecklenburg-Vorpommern), Viwvareeya (13, Geislingen/Baden-Württemberg), Coco (14, Luzern/Schweiz), Lisa-Marie (14, Hamburg)

"The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr in SAT.1

