Exklusivkonzert vor dem "The Voice Kids"-Start: Mimi & Josy live in München und im Facebook-Livestream

Unterföhring (ots)

20. Februar 2020. Neue Musik von den #VoiceKids-Gewinnern live: 2019 begeisterten Mimi (16) & Josy (14) die Zuschauer in der Musikshow, erreichten alleine mit ihrer Blind Audition 41 Millionen Aufrufe auf YouTube und landeten mit ihrer ersten Single "Little Help" mit ihren Coaches TheBossHoss einen Hit. Kurz vor dem Start der neuen Staffel geben die "The Voice Kids"-Siegerinnen am Freitag, den 21. Februar 2020, um 18:00 Uhr ein exklusives Konzert in München. Nicht nur die glücklichen Gewinner der Ticketverlosung dürfen sich freuen, sondern alle Fans! Das komplette Konzert gibt es ab 18:00 Uhr im Facebook-Livestream auf der "The Voice Kids" Facebook-Seite. Das Geschwister-Duo aus Augsburg präsentiert unter anderem neue, selbstgeschriebene Songs und stellt die ersten Talente aus der aktuellen Staffel vor.

Zurück bei "The Voice Kids" (ab Sonntag, 23. Februar 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1): Mimi & Josy sind in diesem Jahr Backstage-Moderatorinnen. Die beiden Schwestern begleiten exklusiv die Coaches und geben spannende Einblicke hinter die Kulissen. Ihre erste 15-minütige Voice-Story gibt es bereits auf www.the-voice-kids.de.

Das Exklusivkonzert mit Mimi & Josy am Freitag, den 21. Februar 2020, ab 18 Uhr live auf der "The Voice Kids" Facebook-Seite

"The Voice Kids" ab Sonntag, 23. Februar 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1

