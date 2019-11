SAT.1

SAT.1 verlängert "Dancing on Ice": Topmodel Theresia präsentiert die "Dancing on Ice After-Show" live auf Facebook



SAT.1 schickt "Dancing on Ice" nach jeder Live-Show online in die Verlängerung: In der "Dancing on Ice After-Show" empfängt Model und Influencerin Theresia ("Germany's next Topmodel", "Promi Big Brother") direkt nach der SAT.1-Show die jeweils ausgeschiedenen Promis und Profis live auf Facebook zum ersten ausführlichen Interview auf der Eisfläche. Gemeinsam mit "Dancing on Ice"-Juror Daniel Weiss spricht Theresia mit den Eistanzpaaren über ihre Tanz-Performances und die Bewertungen der Jury. Theresia entführt die Zuschauer außerdem auf den "Dancing on Ice"-Onlinekanälen hinter die Kulissen der großen Eistanz-Show und begleitet die Promis dort auf Schritt und Tritt.

Die "Dancing on Ice After-Show" wird nach der Live-Übertragung auf allen Digitalplattformen zur Show abrufbar sein. Dort erwarten die Zuschauer außerdem alle Backstage- und Highlight-Clips.

Brüche und Prellungen: Die eiskalte Härte vor der ersten Live-Show

Seit Wochen trainieren die zehn "Dancing on Ice"-Promis bereits auf dem Eis - teilweise mehrmals täglich. Besonders hart sind dabei die letzten Tage vor der ersten Live-Show für Jenny Elvers und Jens Hilbert: Beide trainieren aktuell unter starken Schmerzen. Jenny Elvers wegen eines Rippenbruches, den sie sich beim Training vergangene Woche zugezogen hat. "Aufgeben war für mich noch nie eine Option", erklärt Jenny Elvers. "Ich habe Schmerzmittel verschrieben bekommen und mache weiter. Natürlich war das ein heftiger Rückschlag. Aber: The show must go on! Ich war schon immer eine Kämpferin und von einer gebrochenen Rippe lass' ich mich trotz starker Schmerzen nicht aufhalten. Dazu stehe ich viel zu gerne auf dem Eis!"

Auch Jens Hilbert ist weiterhin nicht in Topform. Der Selfmade-Man trainiert seit seinem Ellenbogenbruch zwar wieder, hat sich jedoch erneut auf dem Eis verletzt: Rippenprellung. Jens Hilbert: "Ich war so froh, endlich wieder trainieren zu können und dann direkt die nächste Verletzung. Aber ich gebe nicht auf. Mein größtes Ziel ist es, bei der ersten Show überhaupt auftreten zu können. Dafür gebe ich alles!"

Welches Paar wird das Eis beherrschen?

Zehn Prominente wagen sich in der zweiten Staffel von "Dancing on Ice" gemeinsam mit ihren Profi-Eiskunstlauf-Partnern auf das eisglatte Parkett. SAT.1 zeigt den Auftakt des großen Live-Events am Freitag, den 15. November und eine zusätzliche Ausgabe am Sonntag, den 17. November, ebenfalls live um 20:15 Uhr. Die zweifache Olympia-Siegerin Katarina Witt, Erfolgs-Unternehmerin und Tänzerin Judith Williams sowie Eiskunstlauf-Kommentator und Deutscher Meister Daniel Weiss bewerten die Eistänze der Prominenten und ihrer Profi-Eiskunstlauf-Partner. Durch die SAT.1-Liveshow führen Marlene Lufen und Daniel Boschmann.

Die zehn Eistanz-Paare in "Dancing on Ice":

- Schauspielerin Jenny Elvers (47) und Jamal Othman (33) - Klaudia mit K (23) und Sevan Lerche (26) - Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl (21) und Joti Polizoakis (24) - Fußball-Weltmeisterin Nadine Angerer (40) und David Vincour (35) - Influencerin Nadine Klein (34) und Niko Ulanovsky (22) - Moderator Peer Kusmagk (44) und Kat Rybkowski (37) - Sänger Joey Heindle (26) und Ramona Elsener (27) - Schauspieler Eric Stehfest (30) und Amani Fancy (22) - Selfmade-Man Jens Hilbert (41) und Sabrina Cappellini (36) - Männermodel André Hamann (32) und Stina Martini (26)

Fotomaterial und Informationen rund um "Dancing on Ice", den Promis und Profis finden Sie auf unserer Presseseite unter http://presse.sat1.de/DancingOnIce.

"Dancing on Ice" - ab 15. November, immer freitags um 20:15 Uhr und zusätzlich am Sonntag, 17. November, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn

"Dancing on Ice After-Show" - nach jeder SAT.1-Show live auf Facebook und auf den "Dancing on Ice"-Digitalkanälen

Hashtag zur Show: #DancingOnIce

