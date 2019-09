SAT.1

Luke Mockridge fliegt zum Mond und spielt mit Boris Becker "Wetten, dass..?" in "LUKE! Die Greatnightshow" am Freitag in SAT.1

"Wetten, dass..?" es eine zweite Chance gibt? Entertainer Luke Mockridge schlüpft in "LUKE! Die Greatnightshow" am Freitag, 20. September, um 20:15 Uhr in SAT.1, erst in den Raumanzug und dann in die Rolle von Thomas Gottschalk.

Nach der Rückkehr von seiner kanadischen Mondmission gibt Astroluke den Bierglas-Wettverlierern von 1997 Friedhelm, Jan und Brian eine neue Chance, ihre damalige Wette, Biergläser nach der Landung unversehrt zu fangen, doch noch zu gewinnen. Boris Becker übernimmt die Rolle des Wettpaten und lässt als "Double B" in der #Greatnightshow seine Leidenschaft für Hip-Hop aufleben. Außerdem begrüßt Luke Mockridge Sängerin Natasha Bedingfield, Fettest Brot und Max Giesinger mit Gesangspartnerin Lotte.

Für den musikalischen Rahmen sorgt seine Showband Sprengstoff. Produziert wird die #Greatnightshow von LUCKY Pics und Brainpool TV.

Der Fun Freitag in SAT.1 und im Livestream auf Joyn: "LUKE! Die Greatnightshow", 20:15 Uhr "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" mit Faisal Kawusi, 22:35 Uhr "NightWash" mit Atze Schröder, 23:35 Uhr Mehr auf www.sat1.de/greatnightshow sowie weitere Infos, Fotos und das komplette Interview mit Luke Mockridge unter http://presse.sat1.de/lukemockridge. Hashtag zur Show: #Greatnightshow

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell