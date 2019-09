Bester Sonntag des Jahres! "The Voice of Germany" startet mit tollen 17,0 Prozent in SAT.1

SAT.1

Prime Time-Sieg für SAT.1: Mit 17,0 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) feiert "The Voice of Germany" auch am Sonntag einen hervorragenden Auftakt in die neue Staffel. Insgesamt verfolgen 2,87 Millionen Zuschauer (ab 3 Jahren) die zweite Ausgabe der Blind Auditions. Mit 9,9 Prozent (14-49 Jahre) holt SAT.1 den stärksten Tagesmarktanteil an einem Sonntag in diesem Jahr. Dafür sorgte auch der Staffelbestwert für die BäckerInnen: "Das große Backen" überzeugt bereits am Vorabend mit 12,0 Prozent Marktanteil die 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Und auch in der Late Prime geht's erfolgreich weiter: "Die Martina Hill Show" holt auf dem neuen Sendeplatz am Sonntag sehr gute 12,5 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre).

Diese Talente singen in der dritten Ausgabe von "The Voice of Germany" am Donnerstag, 19. September 2019, um 20:15 Uhr, auf ProSieben: Stiletto Stohl (53, Wien), Philipp Fixmer (21, Eitensheim), Sally Haas (19, Berlin), Janina Mahnken (30, Osterholz-Scharmbeck), Denis Henning (36, Gronau), Angelo Nastro (39) und Andre Heller (40) aus Köln, Oxa (29, Hamburg), Erwin Kintop (23, Rastatt), Selina Schulz (20, Eschau), Sandra Siebert (38, Bad Zwesten), Linus Hemker (20, Ahaus), Fidi Steinbeck (35, Hamburg).

Folge verpasst? "The Voice of Germany" ist jederzeit auch auf Joyn abrufbar. Die neue Staffel "The Voice of Germany" - donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr.

Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2019.

