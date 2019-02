SAT.1

Heiratsantrag für Sarah Lombardi - Wer verdreht ihr bei "Das große Promi Flaschendrehen" am Freitag in SAT.1 den Kopf?

Unterföhring (ots)

"Meine Mama sieht das, ich krieg' Ärger", stammelt Sarah Lombardi mit hochrotem Kopf. Zum Auftakt des SAT.1 Fun Freitags bringt Gastgeber Hugo Egon Balder in der neuen Folge "Das große Promi Flaschendrehen" am 22. Februar, 20:15 Uhr, fünf Promis in verrückte Situationen und entlockt ihnen intime und lustige Geständnisse. Popsängerin Sarah Lombardi, Schlagerstar Patrick Lindner, Sternekoch Nelson Müller, Schauspielerin Janine Kunze und Komiker Bastian Bielendorfer stellen sich spitzen Fragen und abgedrehten Aufgaben. Gerade "Dancing on Ice"-Gewinnerin Sarah Lombardi schlittert von einem Moment in den nächsten. Sie knutscht Janine Kunze und wirft sich stürmisch auf Patrick Lindner, um Herzluftballons zum Platzen zu bringen. Doch die Kür kommt zum Schluss: Im Spiel "Wall of Shame" heißt es "Ja, ich will". So geht Bastian Bielendorfer vor Sarah Lombardi auf die Knie und macht ihr einen Antrag. Was ihre Mutter wohl dazu sagt?

