Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Urteil im Fall Hussein K.

Stuttgart (ots) - Das Urteil ist gefallen, dennoch bleiben Fragen offen. Sie sind nicht im Rahmen eines Strafprozesses zu klären, sondern betreffen den politischen Bereich. Wieso hat die europäische Zusammenarbeit in diesem Fall so schlecht geklappt? Allzu schnell wurde die Verantwortung für das Fiasko den Griechen zugeschoben. In die europaweit zugängliche Eurodac-Datei hatten die Griechen seine Fingerabdrücke eingestellt. Warum die deutschen Behörden darauf nicht zurückgriffen, ist bis heute ungeklärt. Hat es mit dem viel zitierten Kontrollverlust während der Flüchtlingskrise zu tun? Vermutlich hätte eine Vermeidung der Versäumnisse das Verbrechen nicht verhindert. Dennoch wäre es Zeit, die Arbeit der Behörden genauer unter die Lupe zu nehmen.

