Wer feiert das beste Weihnachtsfest? Besinnliche Einstimmung in "Unser allerschönstes Weihnachten" ab 10. Dezember 2018 um 19:00 Uhr in SAT.1

Titel: Unser allerschönstes Weihnachten; Staffel: 1; Person: Sven; Raphael; Copyright: SAT.1; Fotograf: SAT.1; Bildredakteur: Susanne Karl-Metzger; Dateiname: 1479252.jpg; Rechtehinweis: Wer feiert das beste Weihnachtsfest? Besinnliche Einstimmung in »Unser allerschönstes Weihnachten« ab 10.... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Es ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Und jeder feiert sie auf seine ganz persönliche Weise. Aber wer hat die schönste Weihnachts-dekoration, das leckerste Weihnachtsessen und die beste Weihnachtsstimmung? Ab dem 10. Dezember 2018 treten fünf Teams von montags bis freitags um 19:00 Uhr bei "Unser allerschönstes Weihnachten" in SAT.1 in den vorweihnachtlichen Wettstreit. Jedes Team wird von den vier Gast-Teams in den drei Kategorien Dekoration, Essen und Stimmung mit Punkten von eins bis zehn bewertet. Persönliche Einschätzungen und Kommentare gibt es in jeder Folge von Back-Queen Enie van de Meiklokjes. Am Ende der Woche erhält das Gewinnerteam mit dem höchsten Punkteschnitt 5000 Euro.

Am Montag lernen sich die Kandidaten bei den ersten Gastgebern Sabine und Gerald aus Bad Tatzmannsdorf (Burgenland) kennen. Die beiden Österreicher beeindrucken mit ihrem 500.000-Lichter-Haus inklusive Europas größter Sammlung an aufblasbaren Figuren mit 26 Zeitschaltuhren auf 5200m² Garten. Am Dienstag laden das deutsch-amerikanische Ehepaar Biggi und Tony aus Bergheim (NRW) zum traditionellen US-Christmasdinner. Eine perfekt durchgestylte "Genießer-Weihnacht" bereiten Sven und Raphael aus Münster (NRW) am Mittwoch mit dem Vorsatz, bei ihren Gästen "Pipi in den Augen zu sehen". Noelia und Mutter Aristea laden am Donnerstag zu einer brasilianischen Weihnacht in Holzwickede (NRW). Die finalen Gastgeber sind am Freitag die verschwägerten Uschi und Peter aus Mellrichstadt in Unterfranken (Bayern). Ihr Haus gehört zu den am aufwendigsten dekorierten Weihnachtshäusern Deutschlands, Peter bastelt das Meiste selbst. Kann er auch die Weihnachts-Mitstreiter überzeugen?

"Unser allerschönstes Weihnachten" (10 Folgen vom 10. bis 21. Dezember 2018) wird produziert von ITV Studios Germany im Auftrag von SAT.1. Weitere Infos: https://www.sat1.de/tv/unser-allerschoenstes-weihnachten

