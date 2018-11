Geniale Vorfreude auf Weihnachten! Hugo Egon Balder lädt in "Genial daneben - Die Weihnachtsshow" zum komödiantischen Fest - am Freitag um 20:15 Uhr in SAT.1

Weihnachten wird genial: Hugo Egon Balder laedt in ,Genial daneben - Die Weihnachtsshow' am 30. November, um 20:15 Uhr in SAT.1 hochkaraetige Comedystars zum gar nicht besinnlichen Fest ein. In der ersten großen Prime Time-Show von ,Genial daneben' verstaerken Carolin Kebekus, Lisa Feller, Kaya Yanar, Chris... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Alle Jahre wieder ...! Auf das Christkind und Hugo Egon Balder ist Verlass. Während die Kinder sich auf ihre Geschenke an Heilig Abend freuen, verteilt Gastgeber Hugo Egon Balder in der zweiten Weihnachtsshow von "Genial daneben" bereits am Freitag, 30. November 2018, um 20:15 Uhr ein witziges Geschenk an die Zuschauer. Beim Comedy-Weihnachtsfest in SAT.1 beantworten Hella von Sinnen, Wigald Boning, Carolin Kebekus, Lisa Feller, Kaya Yanar, Chris Tall, Mike Krüger, Michael Mittermeier, Max Giermann, Michael Kessler und Martin Rütter die weihnachtlichen Fragen der Zuschauer. Musikalischer Gast: Angelo Kelly & Family.

