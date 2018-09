Platzangst-Panik im Wassertank! Sarah Lombardi geht auf "Fort Boyard" unter - ab 5. September 2018 immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1

2 weitere Medieninhalte

Platzangst-Panik im Wassertank! Sarah Lombardi geht auf ,Fort Boyard' unter - ab 5. September 2018 immer mittwochs um 20:15 Uhr ,Ich hatte nur ganz wenig Platz zum Atmen!' Auf ,Fort Boyard' stellt sich Sarah Lombardi ihrer groeßten Herausforderung: Trotz Platzangst taucht sie wagemutig in einen engen... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - "Ich hatte nur ganz wenig Platz zum Atmen!" Auf "Fort Boyard" stellt sich Sarah Lombardi ihrer größten Herausforderung: Trotz Platzangst taucht sie wagemutig in einen engen Wassertank. "Der Wasserspiegel stieg immer höher. Da bekommt man extreme Panik", verrät die Sängerin. Wächst sie über sich hinaus und ebnet ihrem Team den Weg in die Schatzkammer? Unterstützung bekommt die 25-Jährige von Jochen Schropp. Der Moderator (u. a. "Promi Big Brother") geht ebenfalls auf "Fort Boyard" "baden". Schaffen die beiden es gemeinsam mit ihren Teamkollegen Ross Antony, Julius Brink und Nina Moghaddam am Mittwoch, 5. September 2018, um 20:15 in SAT.1 Uhr als erste, "Fort Boyard" zu erobern?

"Hier bestehen nur die Sportlichsten, die Tapfersten und die Härtesten", so Moderator Matthias Killing. Er begleitet die prominenten Kandidaten bei der Jagd nach den 15 Schlüsseln auf "Fort Boyard". Und die endet im besten Fall im Innern der abgelegenen Festung: in der von Tigern bewachten Schatzkammer. Vorher müssen die Teams jedoch an "Lord Boyard" vorbei und dafür bei spektakulären Prüfungen Mut, Ausdauer und Geschicklichkeit beweisen. Die größte Herausforderung für Entertainer Ross Antony: "Alles mit Höhe!" Doch diese Angst muss er überwinden: In einer Telefonzelle wird er hoch über die Fort-Mauern hinauskatapultiert - und schreit sich dabei die Seele aus dem Leib. Bei welcher Prüfung geht Jochen Schropp - wie er es nennt - "der Arsch auf Grundeis"? Wird Olympiasieger Julius Brink zum Schlangenbeschwörer? Oder bekommt Nina Moghaddam beim Balanceakt über dem Tigerkäfig weiche Knie? Und die entscheidende Frage: Holt sich das Team das Gold von "Fort Boyard" für den guten Zweck?

Überblick zu den Kandidaten der vier Folgen "Fort Boyard": "Fort Boyard" am 5. September 2018: Sarah Lombardi, Nina Moghaddam, Jochen Schropp, Julius Brink, Ross Antony "Fort Boyard" am 12. September 2018: Mario Basler, Sarah Knappik, Jürgen Milski, Carina Spack, David Odonkor "Fort Boyard" am 19. September 2018: Oliver Pocher, Fabian Hambüchen, Evil Jared, Fernanda Brandão, Jessica Paszka "Fort Boyard" am 26. September 2018: Thorsten Legat, Sebastian Fobe, Linda Hesse, Evelyn Burdecki, Eloy de Jong Pressekontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR - Factual & Sports Constanze Wagner Tel. +49 [89] 9507-1125 Constanze.Wagner@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Susi Lindlbauer Tel.: +49 [30] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell