Social Sabbatical in Afrika und Asien - Eine Auszeit vom Job mit Mehrwert

München (ots) - 90 % der Deutschen haben laut einer Studie(1) schon einmal über eine Pause vom Job nachgedacht. Um dem wachsenden Interesse von Berufstätigen nach einer Auszeit nachzukommen, bietet Rainbow Garden Village (RGV) seit Anfang des Jahres 2018 speziell ausgewählte Social Sabbatical Programme an. Die Idee: die berufliche Auszeit für ein soziales oder ökologisches Engagement in Afrika oder Asien nutzen.

Warum wünschen sich 9 von 10 Deutschen eine Auszeit?

"Ein Sabbatical in unserer Zeit ist die Chance, uns selbst ein Geschenk zu machen. Zeit, um innere Tanks aufzufüllen, einen Traum zu verwirklichen oder sich beruflich neu zu orientieren." - Andrea Oder, Sabbatical-Coach.

Ein Sabbatical, auch Sabbatjahr genannt, ist eine längere Auszeit vom Job und dem Alltag (ca. 3 - 12 Monate). Die Gründe für ein Sabbatical sind vielseitig. Die meisten Menschen verfolgen damit das Ziel, sich eine Pause vom Arbeitsleben zu gönnen, neue Energie zu schöpfen und Abwechslung zu erleben. Immer mehr Menschen nutzen eine berufliche Auszeit, um beispielsweise mehr Zeit mit der Familie zu verbringen oder ein persönliches Projekt, wie den Bau eines Hauses, zu verwirklichen. Laut 73% der Befragten dieser Studie(1) ist eine längere Reise während des Sabbaticals sehr beliebt.

Social Sabbatical: Warum Freiwilligenarbeit während der Auszeit?

Immer mehr Menschen sind daran interessiert, eine Reise mit einem gemeinnützigen Engagement zu verbinden. Aus dieser Motivation heraus, gehen viele während ihres Sabbaticals ins Ausland, um dort in sozialen oder ökologischen Projekten mitzuarbeiten.

"Als Vertreter der Generation mittleren Alters finde ich es sinnvoll, eigene Berufserfahrungen einbringen zu können und umgekehrt Lehren aus der Freiwilligenarbeit zu ziehen." - Michael R., RGV Sabbatical-Teilnehmer in Namibia.

Mit Rainbow Garden Village sind Social Sabbaticals in gemeinnützigen Projekten in zehn ausgewählten Entwicklungs- und Schwellenländern in Afrika und Asien möglich. Freiwillige Helfer mit einer abgeschlossenen Ausbildung und viel Berufs- und Lebenserfahrung sind als Skilled Volunteers eine große Bereicherung für diese Projekte. Die freie Zeit vor Ort nutzen Sabbatical-Teilnehmende zum Reisen und intensiven Kennenlernen ihres Ziellandes.

Wie denken Arbeitgeber über Sabbaticals?

Laut einer weiteren Umfrage(2) sehen 82 % der befragten Personalleiter ein Sabbatical als positiv. Das Institut der deutschen Wirtschaft bestätigt, dass Mitarbeiter nach einer Auszeit motivierter und mit frischen Ideen an den Arbeitsplatz zurückkehren. Das Unternehmen SAP, das ein spezielles Social Sabbatical Programm anbietet, bestätigt, dass Mitarbeiter nach ihrem Engagement viel zufriedener sind. Einen gesetzlichen Anspruch auf eine berufliche Auszeit gibt es in Deutschland momentan noch nicht. Wichtig ist, dass ein Vertrag garantiert, dass die Arbeitsstelle nach dem Sabbatical wieder zur Verfügung steht.

Rainbow Garden Village, Hohenlindener Str. 1, 81677 München Tel.: +49 (0)89 45453793, E-Mail: info@rainbowgardenvillage.com, www.rainbowgardenvillage.com

Rainbow Garden Village ist ein Veranstalter von Freiwilligenarbeit, Auslandspraktika und Social Sabbaticals in Afrika und Asien. Durch die Entsendung von Freiwilligen zur Unterstützung in gemeinnützigen Projekten setzt RGV sich für eine nachhaltige Entwicklung vor Ort ein. Die Teilnehmenden profitieren ihrerseits von dem kulturellen Austausch. Sie erweitern durch die Mitarbeit von Ort ihre kulturellen Kompetenzen und erleben einen Perspektivenwechsel. Die sinnvolle Projektplatzierung, die Organisation des gesamten Auslandsaufenthaltes und die Anleitung vor Ort zählen zu den Service-Leistungen von RGV.

Quelle(1): Sabbatical Umfrage, obs/HolidayPirates GmbH/Urlaubspiraten Quelle(2): Randstad-ifo-Personalleiterbefragung, Q3 2017

