Free-TV-Premiere "Trolls" am 1. September 2018 in SAT.1

Unterföhring (ots) - "Can´t Stop the Feeling" - Dieser Mega-Sommerhit von Justin Timberlake ist nur einer von zahlreichen Songs, die die quietschbunten Trolle aus dem Hause DreamWorks zum Leben erwecken. Zu Gassenhauern wie "True Colors" oder "Sound of Silence" begeben sich die Trolle Poppy (li.) und Branch (re.) mit den Stimmen von Lena Meyer-Landrut und Mark Forster auf eine abenteuerliche Rettungsmission, um ihre entführten Trollfreunde aus den Händen der abscheulichen Bergen zu befreien ... SAT.1 zeigt "Trolls" am Samstag, 1. September 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.

