Unvergesslich! "Honig im Kopf" beschert SAT.1 mit 23,2 Prozent Marktanteil einen Jahresbestwert am zweiten Weihnachtsfeiertag

Unterföhring (ots) - 27. Dezember 2017: Diese Familiengeschichte bleibt im Gedächtnis: Sensationelle 23,2 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgten die Free-TV-Premiere von Til Schweigers Kinohit "Honig im Kopf" in SAT.1 am Dienstagabend (20:15 Uhr) und verhalfen SAT.1 so zum Prime-Time-Sieg in dieser Zielgruppe. Das ist der beste Prime-Time-Wert des Jahres für einen Spielfilm in SAT.1. Ebenfalls hervorragend lief es in der SAT.1-Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer mit 20,8 Prozent Marktanteil. Insgesamt nahmen Dieter Hallervorden und Emma Schweiger in der SAT.1-Kino-Koproduktion der SevenPictures Film hervorragende 4,98 Millionen Zuschauer mit auf ihre bewegende Venedigreise. Auch der Tagesmarktanteil überzeugte mit sehr starken 13,7 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern.

Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 27.12.2017 (vorläufig gewichtet: 26.12.2017)

