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Fußball-Länderspiel Deutschland - Ghana am 30. März ab 20:15 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek

Zwei UEFA Nations-League Spiele mit Deutschland im Herbst bei der ARD

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München (ots)

Ab dem kommenden Wochenende startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit zwei Länderspielen in das WM-Jahr 2026. Die ARD überträgt am Montag, 30. März 2026 live aus Stuttgart ab 20:15 Uhr die Begegnung Deutschland - Ghana im Ersten und in der ARD Mediathek. Anstoß gegen den viermaligen Afrikameister und WM-Teilnehmer ist um 20:45 Uhr. Esther Sedlaczek moderiert das Spiel gemeinsam mit ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. Reporter der Partie ist Philipp Sohmer. Im Anschluss an das Livespiel sind außerdem Zusammenfassungen weiterer Länderspiele des Tages geplant, unter anderem Kolumbien - Frankreich und Neuseeland - Chile.

Zwei hochkarätige Begegnungen aus der UEFA Nations League, die im Herbst in eine neue Ausgabe des Turniers startet, stehen darüber hinaus in diesem Jahr noch auf dem Programm der ARD. Am Sonntag, 27. September 2026, gibt es live im Ersten und in der ARD Mediathek die Partie Deutschland - Griechenland sowie am Montag, 16. November 2026, das letzte Länderspiel des Jahres für die DFB-Elf zu Hause gegen die Niederlande. Beide Spiele werden um 20:45 Uhr angepfiffen. ARD und ZDF übertragen insgesamt drei der sechs Gruppenspiele in der UEFA Nations League.

Im Sommer liegt der Fußball-Fokus auf der FIFA WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. Gemeinsam mit dem ZDF zeigt die ARD live 60 Spiele des Turniers, darunter alle Begegnungen der deutschen Mannschaft. Dabei steht bereits jetzt fest, dass die Vorrunden-Spiele Deutschland - Curaçao (14. Juni, 19:00 Uhr) und Ecuador - Deutschland (25. Juni, 22:00 Uhr) live im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein werden.

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