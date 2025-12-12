ARD Das Erste

CAREN MIOSGA

am Sonntag, 14. Dezember 2025, um 21:45 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Das Thema:

"Trumps neue Sicherheitsstrategie - die nächste Zeitenwende für Europa?"

Die neue Nationale Sicherheitsstrategie der USA sorgt international für Entsetzen: Formulierungen über die drohende "zivilisatorische Auslöschung Europas" und die scharfe Kritik an EU-Institutionen werden vielerorts als Abkehr von der jahrzehntelangen Partnerschaft zwischen Amerikanern und Europäern und als tiefster Bruch im transatlantischen Verhältnis seit dem Kalten Krieg verstanden. Zugleich versucht eine "Koalition der Willigen" in Europa den Kurs von US-Präsident Donald Trump gegenüber Russland und der Ukraine zu beeinflussen - doch wie belastbar ist diese Einigkeit? Und welche strategischen Konsequenzen hätten die USA im Modus der Abschottung für NATO, Sicherheitspolitik und demokratische Stabilität? Welche Antworten muss Europa jetzt geben und welche Rolle kann Deutschland dabei übernehmen?

Die Gäste:

Sigmar Gabriel (Bundesaußenminister a.D. und Vorsitzender Atlantik-Brücke e.V.)

Annett Meiritz (Journalistin und langjährige US-Korrespondentin Handelsblatt)

Nico Lange (Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte)

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell